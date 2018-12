Noul Mers al Trenurilor intra in vigoare duminica

Ziare.

Potrivit CFR Calatori, duminica intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2018-2019, care va fi valabil pana in 14 decembrie 2019. Astfel, zilnic se vor afla in circulatie peste 1.200 de trenuri, in functie de perioada din an.Trenurile Zapezii vor circula spre si dinspre cele mai cautate statiuni montane pentru schi, precum cele de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei.In plus, in perioada 8 ianuarie - 28 februarie, biletele valabile la Trenurile Zapezii vor fi reduse cu 25% (reducerea se aplica la tariful de transport pentru adult si copil, tichetul de rezervare a locului platindu-se integral) de luni pana joi. De asemenea, de luni pana duminica, biletele pentru calatoriile de pe Valea Prahovei (pe rute intre Sinaia - Brasov si retur) au reduceri intre 31% si 56%.Trenurile Soarelui vor asigura, in perioada sezonului estival 2019, legaturi din toata tara catre statiunile de la Marea Neagra si Delta Dunarii.De asemenea, va fi introdus un nou tren InterRegio (IR 1634) pe ruta Brasov (pl. 11.20) - Ploiesti Vest (sos.13.20) - Bucuresti Nord (sos. 14.04), cu opriri in toate statiunile montane, si se va asigura legatura directa intre Iasi si Constanta cu trenurile InterRegio 1861/1862 (via Vaslui, Barlad, Marasesti, Focsani, Buzau, Tandarei) . In perioada mini-vacantei de 1 Mai si a sezonului estival se asigura legatura directa Iasi - Constanta - Mangalia.Totodata, a fost suplimentat numarul de trenuri intre Bucuresti si Galati/Braila, acestea fiind redistribuite pentru a prelua traficul pe cele doua rute (prin Urziceni, respectiv prin Buzau).A mai fost suplimentat numarul de conexiuni directe pe ruta Bucuresti - Pitesti - Curtea de Arges prin introducerea in circulatie a unei perechi de trenuri Regio (9531/9532) pe ruta Pitesti - Curtea de Arges ce se ataseaza la trenurile IR 1781/ IR 1790 care circula de la/la Bucuresti Nord. A fost redimensionat numarul de trenuri Regio directe pe ruta Suceava - Dornesti - Radauti - Putna Hm. Astfel, in zilele lucratoare vor circula 3 perechi de trenuri, iar sambata si duminica 2 perechi de trenuri.Totodata, pe ruta Timisoara - Remetea Mica si retur se va relua circulatia cu trei perechi de trenuri, pentru a veni in sprijinul cererii de trafic din zona. Se reia circulatia intre Bucuresti si Galati pe ruta Faurei - Urziceni, ceea ce scurteaza distanta cu 30 de kilometri si timpul de mers cu aproximativ 20-40 de minute fata de ruta actuala prin Buzau - Ploiesti. In acest fel se asigura si conectarea zonelor de sud-est cu Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni) si cresterea numarului de legaturi dintre Bucuresti si Aeroport.Zilnic, legatura feroviara Bucuresti - Aeroport si retur va fi asigurata cu 17 trenuri (9 pe sensul de dus /8 pe sensul de intoarcere).Sase trenuri Regio care vor circula pe ruta Bucuresti - Brasov si retur vor avea in compunere vagoane adaptate pentru transportul bicicletelor. La toate trenurile se pot transporta gratuit bicicletele pliabile la clasa 1 si a 2-a sau schiuri la vagoanele de clasa a 2-a, ca bagaj de mana, in limita spatiului disponibil bagajelor de mana, cu conditia sa nu incomodeze pe ceilalti calatori (o bicicleta pliabila sau o pereche de schiuri de persoana) . La trenurile Interregio, calatorii care doresc sa circule cu biciclete nepliabile/nedemontabile o pot face daca in compunerea trenului exista un vagon dotat constructiv cu spatiu special amenajat pentru fixarea si transportul bicicletelor.Duratele de parcurs pentru trenurile de pe ruta Bucuresti Nord - Constanta au fost reduse in medie la aproximativ 2 ore si 15 minute pentru trenurile IR cu opriri in statiile principale si la 1 ora si 58 de minute pentru trenurile fara oprire.Pe langa legitimatiile de calatorie emise in baza facilitatilor acordate prin acte normative diferitelor categorii de calatori (ex. gratuitate pentru studenti si reduceri pentru elevi, pensionari etc), CFR Calatori are si alte oferte comerciale (ex. abonamente, card TrenPlus, minigrup, etc).CFR Calatori mai anunta acordarea de reduceri tarifare speciale cuprinse intre 20% si 45% din tariful de transport pret intreg si copil la un numar de 104 trenuri InterRegio in perioada 9 decembrie 2018 - 9 iunie 2019 si acceptarea calatoriei posesorilor de abonamente valabile la tren Regio la 98 de trenuri InterRegio, in perioada 9 decembrie 2018 - 9 iunie 2019.Biletele pot fi cumparate online, din statii si agentii CFR, de la automate de vanzare in gari si distribuitori autorizati.In ceea ce priveste traficul international, este introdus in grafic un tren nou: trenul Transilvania, pe ruta Cluj-Napoca - Viena care circula zilnic, astfel: IR 143 Cluj-Napoca (07:35) - Budapesta (14:20/14:40) - Viena (17:21); IR 144 Viena (10:42) - Budapesta (13:19/13:40) - Cluj-Napoca (22:25).Totodata, este creata o noua legatura directa intre Budapesta si Bucuresti (via Craiova, Timisoara, Arad, Curtici) cu trenul IR 72/ IR 73 - Traianus, astfel: IR 72 Bucuresti Nord (pl. 5.20) - Budapesta Keleti (sos. 18.50); IR 73 Budapesta Keleti (pl. 7.10) - Bucuresti Nord (sos. 23.22).Alte trenuri vor reveni pe ruta consacrata: Trenul Dacia (IR 346/ IR 347) Bucuresti - Viena va reveni pe ruta consacrata, respectiv prin Sighisoara, orasul Sibiu fiind conectat cu Budapesta prin doua perechi de trenuri directe IR 74/IR 75 si IR 473/IR 472, atat cu parcurs de zi, cat si cu parcurs de noapte. Pentru calatoria de la Sibiu la Viena cu trenul Dacia este asigurata legatura in Medias cu trenul R 2567 (Sibiu pl. 17.12 - Medias sos. 18.51).Trenul Harghita (IR 366/ IR 367) Brasov - Budapesta Keleti revine pe ruta consacrata Brasov - Deda - Dej - Cluj - Budapesta. Legatura cu Targu Mures va fi asigurata cu grupa directa de vagoane in perioadele 21 decembrie 2018 - 5 ianuarie 2019, 18- 22 aprilie 2019, 1 iunie - 7 septembrie 2019 si 31 octombrie - 3 noiembrie 2019 pentru dus, si pentru intors 22 decembrie - 6 ianuarie 2019, 19-23 aprilie 2019, 2 iunie - 8 septembrie 2019, 2-4 noiembrie 2019, iar in restul perioadelor cu trenuri la legatura in Cluj-Napoca (trenurile IR 1748/1749 Targu Mures - Cluj-Napoca).Conform CFR Calatori, pasagerii vor putea calatori in afara tarii zilnic, cu trenuri directe din Bucuresti Nord catre Viena (de la 39 euro pe sens) si Budapesta (de la 29 euro pe sens), Chisinau (de la 19 euro pe sens), iar in sezonul estival catre Sofia (de la 30 euro pe sens), Istanbul (de la 54 euro pe sens) si Salonic (de la 56 euro pe sens).Din Viena exista posibilitati de calatorie catre orice destinatie europeana. De asemenea, oferta de transport international include trenuri zilnice directe catre Budapesta si din Timisoara (de la 15 euro pe sens), Cluj-Napoca (de la 15 euro pe sens) si Brasov (de la 19 euro pe sens) . Foarte avantajoase sunt si ofertele pentru calatoriile catre Austria, Germania, Polonia, Slovacia si Cehia, cat si oferta Interrail Pass, care reprezinta un abonament valabil in toata Europa sau intr-o anumita tara din Europa.