Primarul Sectorului 1: Trebuie sa mutam Gara de Nord spre periferie. CFR ar castiga bani pentru investitii, gara actuala va fi muzeu

Proiectul a fost adus in atentia opiniei publice si in urma cu cativa ani si ar consta in mutarea garii inspre Basarab sau cat mai mult inspre marginea Capitalei. Intr-un interviu acordat DCNews , Tudorache sustine ca CFR ar putea castiga "bani buni" de pe urma vanzarii terenului eliberat, in timp ce Gara de Nord ar urma sa fie transformata in muzeu."Din cauza liniilor de cale ferata care duc spre Gara de Nord, Sectorul 1 este taiat in doua, accesul dintr-o parte in alta facandu-se doar prin doua poduri. Vorbim de o suprafata de teren foarte mare si foarte valoroasa.Ganditi-va, daca CFR ar muta gara, cu sprijinul nostru, ar putea sa vinda acest teren si sa castige bani buni pentru investitii. Automat, Gara de Nord ar ramane in picioare, ar fi modernizata si ar fi un muzeu. Nu si-a pus nimeni, niciodata, problema sa darame Gara de Nord", a spus Tudorache.Potrivit primarului, toate liniile ferate care fragmenteaza sectorul pot fi desfiintate, iar terenul poate fi folosit."Trebuie, odata si odata sa ne concentram asupra acestui proiect si sa mutam gara", a adaugat Tudorache la DCNews.