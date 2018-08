Jandarmeria isi reface stocul de lacrimogene. A cumparat substante folosite la protestul din 10 august

Ziare.

Potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, solutia iritant lacrimogena a fost cumparata de la firma Stimpex.Aceleasi pulverizatoare apar si pe lista munitiei folosite de jandarmi la protestul din 10 august, informeaza Digi24.Contractul valoreaza 8.000 de lei fara TVA.Saptamana trecuta, Parchetul General a publicat lista cu gazele si munitia folosite de jandarmi la protestul din 10 august - cartus calibru 38 mm cu efect iritant lacrimogen pentru arma lansator; tipul substantei CS (orto-clorobenzalmalanonitril);- grenada de mana cu efect iritant lacrimogen; tipul substantei CS (orto-clorobenzalmalanonitril);- pulverizator de capacitate marita 6,6 l cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei CS concentratie 1%;- pulverizator de mana 60-100 ml cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei OC (oleoresin-capsicum concentratie 10%);- pulverizator de mana 400 ml cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei OC (oleoresin-capsicum concentratie 10%);- pulverizator de mana 150 ml cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei CS (ortho-chlorbenzylidenmalononitrile concentratie 1%);- cartus calibru 40 mm pentru arma lansator cu efect iritant lacrimogen-incarcatura cu efecte multiple iritant lacrimogene CS (fumigen, acustic, luminos, de consternare, de iluminare, cinetic, de antrenament).Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.