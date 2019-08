Ministerul Apararii vrea sa achizitioneze masti de gaze si echipamente de protectie in valoare de peste 20 milioane euro

Ziare.

com

Licitatia vizeaza incheierea unui acord cadru privind achizitia produselor "Masca contra gazelor", "Costum de protectie CBRN filtrant-sorbant" si "Pelerina de protectie cu o singura intrebuintare".Contractul este impartit in trei loturi, cate unul pentru fiecare tip de produs.Firmele interesate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca media cifrei de afaceri globala, pe anii financiari 2016, 2017 si 2018, este cel putin egala cu 4,3 milioane lei (lotul 1), 9,6 milioane lei (lotul 2) sau 2,65 milioane lei (lotul 3)."Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului", se arata in comunicat.Tipul procedurii este licitatie restransa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 septembrie.