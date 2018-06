Peste 60.000 de timisoreni au ramas fara apa calda din cauza datoriilor la gaz

Ziare.

Purtatorul de cuvant al companiei de termoficare a Timisoarei, Colterm, Ofelia Herghelegiu, a declarat, luni seara, ca a fost intrerupta alimentarea cu gaze naturale din cauza unor datorii de peste sapte milioane de lei pe care societatea le are la firma care le furnizeaza."A fost intrerupta furnizarea gazului si in consecinta nu va mai fi nici apa calda, din cauza unor facturi mai vechi neachitate, valoarea lor este de aproximativ 7,5 milioane de lei. Se fac toate diligentele pentru a se reveni la situatia normala cat mai repede cu putinta, acesta este principalul interes al nostru si al primariei. S-a facut o solicitare de reesalonare a datoriilor si se asteapta aprobarea E.On-ului pentru a putea intra in normal", a afirmat Ofelia Herghelegiu.De asemenea, reprezentantii E.ON Energie Romania au transmis ca a fost sistata furnizarea de gaze naturale catre Colterm, luni, incepand cu ora 14.00, pentru ca nu a fost respectata "conventia de plata" de catre compania de termoficare si Primaria Timisoara."E.ON Energie Romania a fost nevoita sa sisteze luni, 25 iunie a.c., incepand cu orele 14.00, volumele de gaze naturale livrate catre Colterm, din cauza nerespectarii conventiei de plata de catre Colterm si Municipiul Timisoara. E.ON Energie Romania si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate fata de Colterm S.A. si, in calitate de furnizor de gaze naturale, compania noastra a transmis numeroase notificari prin care a solicitat plata datoriilor.Compania isi exprima increderea ca societatea Colterm si Municipiul Timisoara vor identifica o solutie viabila de plata a datoriilor, in conformitate cu obligatiile asumate, astfel incat sa putem relua in cel mai scurt timp furnizarea gazelor naturale catre societatea de termoficare", a aratat E.ON Energie Romania.In acest moment, Colterm are peste 60.000 de abonati in Timisoara.