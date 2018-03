Rusia livreaza Europei o cantitate record de gaze, pentru a satisface cererea provocata de frigul arctic

Consumul de gaze al Europei, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani

Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei. Preturile pentru gazele spot s-au triplat, la un nivel record, numarul furnizorilor rusi care livreaza gaze prin conducte a crescut, iar un tanc care transporta gaze lichefiate urmeaza sa soseasca saptamana viitoare in Marea Britanie, relateaza Bloomberg.Cu o capacitate de stocare a gazelor disipata si cu putine tancuri care transporta gaze lichefiate care vor sosi in acest sezon, Europa si in special Marea Britanie sunt tot mai dependente de Rusia pentru asigurarea necesarului energetic.Gazprom, principalul furnizor de gaze al Europei in ultimele decenii, s-a folosit de aceasta oportunitate pentru a-si promova acest rol esential."Numai Gazprom are capacitatea de a majora atat de rapid livrarile de gaze catre clientii europeni, la un nivel maxim. Nu exista niciun alt furnizor care sa indeplineasca aceasta sarcina", a declarat Alexey Miller, directorul general al Gazprom.Livrarile zilnice de gaze ale Gazprom au atins un nivel record in februarie, potrivit datelor companiei. Consumul de gaze al Europei a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, in saptamana incheiata pe 24 februarie, iar valul de frig din aceasta saptamana a facut ca preturile sa creasca in continuare, potrivit estimarilor companiei Marex Spectron Group din Londra.Incarcatura de gaze lichefiate care va sosi in Marea Britanie saptamana viitoare va fi prima care va sosi pe mare dupa data de 22 februarie, care a fost singura de luna trecuta."Asistam la cel mai friguros sfarsit de iarna din ultimii ani, iar Rusia este singurul furnizor cu o capacitate suficienta pentru a satisface cresterea extrema a cererii", a spus Giacomo Masato, meteorolog la Marex Spectron.Nicio alta tara nu are capacitatea de a livra o cantitate egala cu cea a Rusiei. In Norvegia, unele facilitati, inclusiv centrala de gaze Kollsnes, au fost oprite din cauza deficitului de gaze, la momentul de varf al crizei, atins joi.Consumatorii au recurs la rezervele de gaze in Germania intr-un ritm record, pentru a acoperi cresterea cererii, potrivit cercetarii efectuate de Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Mare parte din gaze au provenit din Rusia, iar Germania a suplimentat importurile din est, in timpul crizei."Cu o capacitate limitata de a creste retragerile de gaze din centrele de stocare pe termen scurt, preturile au crescut pentru a atrage importuri de la centrele continentale, care la randul lor au avut probleme", a spus John Twomey, analist la BNEF.In timp ce a marit livrarile in Europa, Gazprom a amplificat tensiunile intr-un conflict cu Ucraina, prin care tranziteaza pese 40% din gazele livrate de Rusia in Europa.Gazprom a anuntat vineri ca a inceput procedura la o curte internationala de arbitraj din Stockholm pentru anularea contractelor de livrare si de tranzit al gazelor cu Ucraina. In aceasta saptamana, aceeasi curte a respins argumentele Gazprom in cazul cu Ucraina. Litigiul anterior a durat aproape patru ani, ceea ce inseamna ca contractele de livrare a gazelor vor ramane valabile.Chiar si asa, oficialii UE au cerut ambelor tari sa ajunga la o intelegere, fiind ingrijorati de riscurile de aprovizionare provocate de o escaladare a conflictului, a spus vineri vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic.In timp ce temperaturile vor mai creste saptamana viitoare in vestul Europei, in nordul continentului acestea sunt asteptate sa fie mai scazute decat in mod normal.Rusia, care a livrat anul trecut gaze in valoare de aproximativ 38 de miliarde de dolari pe cele mai profitabile piete din Europa, si-a redus asteptarile ca alti furnizori sa asigure livrarile pe continent in viitorul apropiat.Posibilii concurenti ar putea proveni de la exploatari uriase din regiunea marii Caspice, nordul Africii si din partea productorilor de gaze naturale lichefiate. Deocamdata, analizele Gazprom au fost corecte, permitand companiei sa isi majoreze cota de piata in Europa.La inceputul acestei saptamani, presedintele Vladimir Putin a spus ca este evident ca livrarea de gaze naturale lichefiate in Europa va ramane mai costisitoare decat livrarile de gaze prin conductele rusesti, in urmatorii 10 ani, iar analistii par sa fie de acord.