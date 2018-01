Au fost chiar si minus 21 de grade de dimineata si gerul continua

Ziare.

Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a precizat ca minimele inregistrate in judetul Harghita au fost de minus 21 de grade la Joseni, minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, minus 18 grade Celsius la Toplita, minus 15 grade la statia de munte Bucin si minus 12 grade la Odorheiu Sercuiesc.Minimele de minus 21, respectiv minus 20 de grade sunt cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national.Meteorologul Ilie Mojoc a precizat ca aceste temperaturi sunt mai scazute decat cele medii inregistrate in zona in aceasta perioada, dar nu sunt valori istorice.Cea mai scazuta temperatura a zilei de 15 ianuarie a fost inregistrata in anii 1965 si 1974, cand, la Miercurea Ciuc, respectiv Toplita, mercurul termometrelor a aratat minus 32 de grade Celsius.Prognoza meteo arata ca, in noaptea de luni spre marti, se va semnala ger , in continuare, iar ulterior temperaturile vor creste si se vor inregistra precipitatii.Minima absoluta a lunii ianuarie, in Harghita, a fost consemnata in anul 1985, tot la Miercurea Ciuc, cand s-au inregistrat minus 38,4 grade Celsius.