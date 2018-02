Autoritatile se pregatesc de ger si zapada: evitati sa plecati la drum lung sau sa stati mult afara, in frig!

Ziare.

"Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus Institutiilor Prefectului convocarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, asigurarea bunei functionari a utilitatilor publice si monitorizarea evolutiei stocurilor de materiale antiderapante destinate interventiei pe reteaua de drumuri la nivel national.Echipajele SMURD si ale serviciilor de ambulanta vor fi prezente in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoanele fara adapost, pentru identificarea acestora si transportul la centrele de cazare temporara amenajate de autoritatile locale.Pacientii dializati si femeile insarcinate, care, din cauza fenomenelor meteorologice, risca sa ramana blocati in zone izolate, vor fi transportati la unitatile sanitare din teritoriu si internati la sectiile de specialitate", reiese dintr-un comunicat transmis de catre Ministerul Afacerilor Interne.De asemenea, DSU recomanda cetatenilor sa nu stea timp indelungat la temperaturi scazute, mai ales in cazul persoanelor care sufera de diverse afectiuni, sa poarte imbracaminte si incaltaminte adecvate, iar orice situatie de risc sa fie sesizata la numarul unic de urgenta 112."Celor care pornesc la drum le recomandam sa aiba autoturismele echipate de iarna, sa se deplaseze cu viteza redusa, sa pastreze distanta de siguranta intre autovehicule si sa foloseasca frana de motor. De asemenea, inainte de a porni la drum, se recomanda verificarea functionarii instalatiei de incalzire, precum si existenta unei cantitati suficiente de combustibil", mai reiese din comunicatul institutiei.Potrivit sursei citate, pentru evitarea producerii unor incendii, pompierii recomanda verificarea instalatiilor de incalzire si evitarea folosirii unor surse de caldura improvizate.De asemenea, in Capitala, aflata si ea sub cod portocaliu de ger si unde se asteapta ninsori , primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00.Conform ANM, Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla de duminica, ora 3,00, sub Cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua. In aceste zone, valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada.Temperaturile maxime vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.Totodata, din dimineata zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde. In sud si sud-est acestea vor deveni local abundente si vor fi viscolite, in special in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei.