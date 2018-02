"Gerul aduce un consum aproape record de energie electrica".

Ziare.

com

Consumul de energie electrica al Romaniei a depasit luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW.Astfel, consumul national era, la ora 11:50, de 9.549 de MW, acoperit integral de productia interna (11.085 de MW), diferenta fiind exportata.Sursele de productie erau urmatoarele: 24,18% eolian - 2.671 MW, 33,99% carbune - 2.650 MW, 19,37% hidro - 2.140 MW, 18,16% hidrocarburi - 2.006 MW, 12,00% nuclear - 1.326 MW, 1,82% foto - 201 MW, 0,47% biomasa - 52 MW.In ianuarie 2017, Romania a inregistrat un record de consum mediu orar de 9.750 MW.Mai multe avertizari de ger, ninsori abundente si vant puternic sunt valabile in aceste zile in toata tara. Capitala si sudul tarii au intrat deja sub cod portocaliu de viscol si ninsori abundente. Autoritatile au decis sa inchida scoli, drumuri si porturi, ca sa poata lupta cu efectele iernii. In Bucuresti, primarul Firea a anuntat suspendarea cursurilor pentru zilele de luni si marti.