Gerul face victime. O femeie a murit inghetata. Au fost minus 21 de grade

Ziare.

com

Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au fost chemate echipajul de prim ajutor al SMURD din Lechinta si un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ).Potrivit medicului SAJ Calin Ganea, care a intervenit la caz, femeia a fost gasita in stare de hipotermie si i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarata decedata.Cauzele exacte ale mortii femeii vor fi stabilite in urma autopsiei."In acest sezon de iarna am mai avut doua femei decedate din cauza socului hipotermic, una de 60 de ani si o alta de 70 de ani din comunele Telciu si Urmenis. In ambele cazuri - unul inregistrat in luna noiembrie 2017 si altul la inceputul acestui an, medicina legala a stabilit ca decesul a survenit in urma socului hipotermic", a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, dr. Anca Andritoiu, pentru Mediafax.In zona Bistritei, dimineata de miercuri a fost una foarte geroasa, temperaturile coborand sub minus 10 grade Celsius.Insa cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Meteorologii spun ca temperaturi asemanatoare vor fi si in noaptea urmatoare, in special in partea estica a Transilvaniei. Citeste prognoza meteo si afla cand scapam de frig