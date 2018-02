Recomandarile Ministerului Sanatatii pentru zilele geroase care urmeaza

Ziare.

"Ministerul Sanatatii recomanda populatiei sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii si sa consume alimente bogate in proteine, fructe si legume", se arata in comunicatul remisDaca este necesara deplasarea in spatii deschise, MS ne spune sa purtam "mijloace de protectie adecvate", adica manusi si caciuli, dar si sa evitam expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi scazute pentru a ne feri de degeraturi."De asemenea, in cazul simptomelor de raceala, trebuie evitata automedicatia si este recomandata consultarea medicului", adauga MS.In plus, "persoanele varstnice, in special cele cu afectiuni cardiace si respiratorii, sa evite deplasarile si frecventarea locurilor aglomerate care creeaza premisele decompensarii in conditii de temperaturi scazute".Cat despre copii, acestia nu trebuie lasati sa astepte in interiorul autovehiculelor parcate sau sa fie transportati pe distante lungi in vehicule fara posibilitati de climatizare si neechipate corespunzator.MS s-a gandit si la casele noastre, "locuintele si spatiile inchise de locuit trebuie sa fie incalzite corespunzator si trebuie evitata utilizarea instalatiilor improvizate, care pot duce la intoxicatii cu monoxid de carbon".Meteorologii au actualizat, duminica, avertizarile de tip cod portocaliu si galben de ger care vor afecta intreaga tara in zilele urmatoare. In plus, au emis noi coduri de tip galben si portocaliu de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol.In unele zone se va depune strat de pana la 40 de centimetri de zapada, iar in Bucuresti va viscoli.Capitala se va afla, de luni de la ora 10:00 pana marti, la ora 14:00, sub cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic viscolite si vizibilitate scazuta.Iata prognoza detaliata, asa cum a fost emisa duminica de ANM Tot duminica, primarul Gabriela Firea a anuntat ca autoritatile locale au decis sa tina inchise toate gradinitele, scolile si liceele din Bucuresti , luni si marti, din cauza avertizarilor meteo.B.B.