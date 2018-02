Vine gerul! Cod portocaliu in mare parte din tara, inclusiv in Capitala. Temperaturile se apropie de minime istorice

Foto: ANM

Astfel, incepand din dimineata zilei de luni, la ora 3:00, pana joi dimineata, 1 martie, la ora 10:00, vor fi temperaturi foarte scazute, ziua si noaptea, in Muntenia, Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia si Dobrogea, inclusiv in Capitala, pentru aceste zone fiind emisa o avertizareAici, "valul de frig se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre, cele minime se vor incadra in general intre, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig", transmite Administratia Nationala de Meteorologie.In ce priveste, din dimineata zilei de luni, 26 februarie, aria acestora se va extinde. In sud si sud-est acestea vor deveni local abundente si vor fi viscolite, in special in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. ANM va emite insa mesaje privind evolutia si intensitatea ninsorilor in cursul zilei de duminica.De asemenea, este deja in vigoare unde frig, valabil pentru toata tara. Acesta ulterior va fi restrans doar pentru judetele din Banat, Crisana, Maramures si vestul Transilvaniei, in restul tarii intrand in vigoare cel portocaliu.Si codul galben e valabil pana joi, 1 martie, la ora 10:00.In ce priveste ninsorile, in zonele in care va fi cod galben, pana duminica noapte, in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, in Muntenia, Oltenia, sudul Banatului si Dobrogea vor fi ninsori temporare, care in sud-vest vor deveni moderate cantitativ. Vantul va avea intensificari in medie cu 45-50 km/h in majoritatea zonelor, iar in partea de sud-est a teritoriului rafalele vor atinge local 55-65 km/h.