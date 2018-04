Mecanicii de locomotiva ies din nou in strada. Care le sunt nemultumirile si ce spera sa obtina

Ziare.

Oamenii sunt nemultumiti de starea critica in care a ajuns sectorul feroviar romanesc si se tem ca parte dintre operatorii importanti din industrie - printre care CFR Marfa SA - vor disparea daca statul refuza sa ia masuri pentru rezolvarea crizei care afecteaza transporturile pe calea ferate din Romania."La actiunea de pichetare pe care am desfasurat-o pe data de 5 aprilie, tot in fata Ministerului Transporturilor, nu ne-am intalnit si nu am discutat cu domnul ministru. Astazi am discutat telefonic cu responsabilul de relatia cu sindicatele din Ministerul Transporturilor si am inteles ca domnul ministru Lucian Sova ne-ar putea primi la discutii vineri, la ora 12:00. Vom vedea daca vom ajunge la un acord si vom putea discuta nu vineri, ci joi, in timpul actiunii de pichetare.Oricum, la acest moment, programul pe care l-am anuntat ramane valabil: ne prezentam la pichetul de pe 12 aprilie, la cel de pe 19 aprilie si apoi, pe 23 aprilie, la protest", a declarat pentruIulica Mantescu, presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva (FML) din Romania.Acesta a spus ca de aceasta data numarul protestatarilor ar putea depasi 100, in conditiile in care si alti sindicalisti din formatiuni la care FML este afiliata si-au exprimat intentia de a participa la actiune.Angajatii din sectorul feroviar sunt nemultumiti, inainte de toate, de faptul ca CFR Marfa SA a ajuns intr-o situatie critica, are datorii de 835.829 lei catre CFR SA si risca falimentul."Poprirea conturilor CFR Marfa si a clientilor sai, la care recurge CFR SA, nu este solutia pentru rezolvarea problemei. Cu conturi blocate, CFR Marfa nu poate sa isi desfasoare activitatea si nu poate castiga bani pentru a face plati. In consecinta, cerem Ministerului Transporturilor sa se implice si sa identifice cele mai bune solutii pentru rezolvarea situatiei.Exista modalitati in care CFR SA sa isi recupereze banii de la CFR Marfa fara ca aceasta din urma sa ajunga in faliment. Doar ca trebuie sa se cada de acord asupra lor", a precizat Iulica Mantescu pentruSindicalistii din sectorul feroviar cer, de asemenea, statului sa investeasca in modernizarea transportului pe calea ferata si sa le acorde angajatilor care lucreaza in conditii dificile dreptul de a se pensiona inainte de limita de varsta, in conditiile de dinaintea desfiintarii grupelor de munca.Ramane de vazut cat timp ii va mai trebui ministrului Lucian Sova pana sa hotarasca sa discute cu protestatarii si, mai ales, de cat timp va mai fi nevoie pana cand se vor lua masuri pentru eficientizarea transportului pe calea ferata, in tara noastra.