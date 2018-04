Mecanicii de locomotiva s-au adunat la usa ministrului Transporturilor. Ce revendicari au protestatarii si cum propun dezamorsarea crizei din sectorul feroviar

Ziare.

"Exista in permanenta posibilitatea ca salariile celor 7.500 de oameni sa nu se poata plati la timp. Tocmai pentru a preveni astfel de situatii, cerem ca CFR SA sa ridice popririle de conturile CFR Marfa SA si clientilor sai.Totodata, solicitam gasirea unor solutii pentru ca CFR SA sa isi poata recupera datoriile de la CFR Marfa SA, fara ca activitatea acesteia din urma sa aiba de suferit", a declarat Iulica Mantescu.Reamintim ca CFR Marfa a acumulat datorii de 835.829 lei catre CFR SA. In consecinta, pentru a-si recupera banii, CFR SA popreste, prin intermediul unui executor judecatoresc, conturile CFR Marfa SA si ale clientilor sai."Din cauza ca nu si-a primit banii de la mai multi clienti, CFR Marfa SA a acumulat o datorie mare catre CFR SA, la care se tot adauga penalitati. Dorim o esalonare a acestei datorii pe o perioada de 8-10 ani si gasirea unor solutii pentru ca banii sa poata fi platiti fara alte probleme.Poate ca s-ar putea pune poprire sau chiar s-ar putea vinde anumite bunuri ale CFR Marfa SA, dar unele a caror lipsa sa nu impiedice societatea sa produca. Totul este ca factorii de decizie sa se aseze la masa negocierilor cu dorinta expresa de a rezolva problema si de a salva CFR Marfa de la disparitie", a mai spus Iulica Mantescu.Pe langa modernizarea infrastructurii si a materialulul rulant din sectorul feroviar, Iulica Mnatescu sustine si adoptarea Statului Personalului Feroviar, lege care le-ar da posibilitatea angajatilor care muncesc in conditii grele pe calea ferata sa primeasca mai multi bani si sa se pensioneze inainte de limita de varsta."La acest moment, un mecanic cu cateva luni inainte de pensionare are doar un pic peste salariul minim. Daca minimul brut pe economie este acum de 1.950 lei, mecanicul ia 2.200 lei plus niste sporuri. Dar multi angajati care lucreaza in conditii grele nu pot munci pana la 65 de ani. Trebuie tinut cont si de acest lucru. De unde la inceputul anilor 1990 eram a treia cea mai bine platita categorie de angajati din Romania, am ajuns acum intre ultimele trei, cu toate ca munca nu ni s-a usurat cu nimic", a mai spus Iulica Mantescu.