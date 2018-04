Mii de angajati din sistemul feroviar se strang la usa ministrului Transporturilor. Protestele incep vineri si continua luni

Ziare.

Indiferent din ce sindicat fac parte, insa, protestatarii impartasesc nemultumirile legate de starea critica a sectorului feroviar romanesc, de amanarea gasirii unei solutii pentru salvarea CFR Marfa SA si de refuzul statului de a le recunoaste o serie de drepturi.Angajatii sectorului feroviar care sunt membri ai BNS se strang, vineri, in fataMinisterului Transporturilor, de unde vor porni in mars spre Guvernul Romaniei. Acestia sustin ca daca statul nu le va lua in seama solicitarile, vor continua sa organizeze astfel de actiuni si in perioada imediat urmatoare.Luni reiau protestele mecanicii de locomotiva, care promit sa se adune in numar mare - circa 2.000 de persoane - in fata Ministerului Transporturilor. Acestia au pichetat deja acelasi minister in zilele de 5, 12 si 19 aprilie.Care le-au fost solicitarile - comune cu cele ale angajatilor sistemului feroviar din BNS - a explicat, pentru, presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, Iulica Mantescu.Inainte de toate, sindicalistii sunt nemultumiti de faptul ca CFR Marfa SA a ajuns intr-o situatie critica, are datorii de 835.829 lei catre CFR SA si risca falimentul."Poprirea conturilor CFR Marfa si a clientilor sai, la care recurge CFR SA, nu este solutia pentru rezolvarea problemei. Cu conturi blocate, CFR Marfa nu poate sa isi desfasoare activitatea si nu poate castiga bani pentru a face plati. In consecinta, cerem Ministerului Transporturilor sa se implice si sa identifice cele mai bune solutii pentru rezolvarea situatiei.Exista modalitati in care CFR SA sa isi recupereze banii de la CFR Marfa, fara ca aceasta din urma sa ajunga in faliment. Doar ca trebuie sa se cada de acord asupra lor", a precizat Iulica Mantescu.Sindicalistii din sectorul feroviar mai cer statului sa investeasca in modernizarea transportului pe calea ferata, dar si sa le acorde angajatilor care lucreaza in conditii dificile o serie de drepturi, printre care cel de a se pensiona inainte de limita de varsta, in conditiile de dinaintea desfiintarii grupelor de munca. Acest lucru ar fi posibil daca statul ar grabi adoptarea Statutului Personalului Feroviar.Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, n-a acceptat decat o singura data, pe 13 aprilie, sa se intalneasca si sa discute cu protestatarii. Si nici atunci nu le-a promis mare lucru. Iulica Mantescu ne-a informat ca ministrul Sova a promis doar ca in timpul mandatului sau CFR Marfa SA nu se va inchide. Problema este ca aceasta garantie risca sa fie de scurta durata, in conditiile in care, in medie, un ministru al Transporturilor ramane in functie mai putin de un an, in Romania.In zilele urmatoare vom afla daca ministrul Lucian Sova isi va mai face timp sa discute cu miile de angajati din sistemul feroviar care vin sa-i ceara sprijinul, dar si ce solutii va gasi la problemele acestora.