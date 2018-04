Promisiunile ministrului Sova nu-i multumesc pe CFR-isti. Protestele continua luni

Ministretul Transporturilor anunta ca salvarea sectorului feroviar mai depinde si de altii

Mai exact, in vreme ce sindicalistii considera ca n-au obtinut nimic in urma discutiilor si au declansat proteste, Transporturile informeaza ca ministrul Lucian Sova le-a promis acestora masuri concrete.Indiferent din care sindicat fac parte - Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane (FNNMCV) sau Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) - angajatii din sectorul feroviar impartasesc nemultumirile legate de starea critica a sectorului feroviar, de amanarea gasirii unei solutii pentru salvarea CFR Marfa SA si de refuzul statului de a le recunoaste o serie de drepturi.Reprezentantii FNNMCV s-au intalnit cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, joi, pe 19 aprilie, pentru a gasi solutii la aceste probleme."Discutia n-a dus la nimic concret. Iar problemele sunt profunde. Calea ferata din Romania este intr-o stare jalnica, aproape toata infrastructura feroviara e la pamant. Aproape tot materialul rulant trebuie schimbat. Prea mult n-o mai ducem asa. In aceasta situatie, tot Guvernul trebuie sa aiba vointa politica si sa gaseasca solutii. E nevoie de investitii mari, garantate pentru urmatorii trei-patru ani.Noi am facut o serie de propuneri pentru ca modernizarea infrastructurii sa se faca mai repede si mai ieftin. Spre exemplu, am propus ca parte dintre reparatiile caii ferate sa le faca angajatii ei. Am scapat de licitatii si amanari, iar costurile lucrarilor s-ar reduce la o treime.Dar nici noi, angajatii, nu putem lucra cu mainile goale. Avem nevoie de utilaje care costa sute de milioane de euro. Daca le-am avea, de maine ne putem apuca de lucru. Dar asta inseamna schimbari de legi si finantare. Am discutat propuneri cu ministrul Trasporturilor si a spus ca si le asuma si incearca sa rezolvele problemele. Dar solutiile nu se pot gasi asa, peste noapte.Nu putem face nimic, nici privind calea ferata, nici privind soselele, daca lucram in functie de culoare politica. Trebuie sa ia toti harta Romaniei si sa spune: aici trebuie investit in cale ferata, aici in autostrada si planul asta ni-l asumam toti, indiferent din ce partid facem parte. Altfel n-o sa realizam nimic", a declarat pentrupresedintele FNNMCV, Grigore Mare.La o zi dupa ce au discutat cu ministrul Lucian Sova, sindicalistii de la FNNMCV au iesit in strada, la un protest care a debutat in fata Ministerului Transporturilor si a continuat cu un mars spre Guvern.Nici mecanicii de locomotiva n-au fost multumiti de rezultatele obtinute la negocierile cu ministrul Transporturilor, desfasurate pe 13 aprilie. Mai exact, la acel moment, potrivit presedintelui Federatiei Mecanicilor de Locomotiva (FML), Iulica Mantescu, tot ce a promis concret Lucian Sova este ca CFR Marfa SA nu isi va inceta activitatea in timpul mandatului sau.Dar cum in Romania un ministrul al Transporturilor ramane in functie, in medie, mai putin de un an, garantia lui Sova nu i-a linistit pe sindicalisti. In acest moment, CFR Marfa are o datorie de 835.829 lei catre CFR SA si risca falimentul.Dupa trei runde de pichetari ale ministerului Transporturilor si negocierile esuate cu ministrul Lucian Sova, FML scoate luni, pe 23 aprilie, 2.000 de mecanici de locomotiva la protest, in Capitala.In urma protestului de vineri al angajatilor din sectorul feroviar, Ministerul Transporturilor a transmis un comunicat de presa. Printre altele, in document se arata ca:"Ministrul Transporturilor considera ca prioritatea in domeniului feroviar este cresterea volumului de investitii astfel incat companiile feroviare de stat sa faca fata concurentei pietei comunitare.In acest sens, ministrul Lucian Sova a atras atentia ca CFR S.A. are nevoie sa imbunatateasca infrastructura feroviara si din fonduri proprii, ceea ce inseamna ca trebuie sa isi recupereze datoriile, inclusiv cea de peste 800 de milioane de lei de la CFR Marfa.Iar managementul CFR Marfa trebuie sa actioneze responsabil, sa puna capat pierderilor si sa gaseasca solutii pentru cresterea veniturilor si a competitivitatii pe piata. Orice companie care desfasoara o activitate comerciala are obligatia sa-si plateasca angajatii, sa-si onoreze contractele si sa-si achite datoriile.Ministrul Lucian Sova atrage atentia ca managementul companiilor din subordine si sindicatele trebuie sa aiba obiective comune, in interesul companiilor pentru care lucreaza".Cu privire la accelerarea adoptarii Statutului personalului feroviar, care le-ar permite CFR-istilor sa aiba parte de mai multe drepturi, Ministerul Transporturilor informeaza ca:"La intalnirile cu reprezentantii federatiilor sindicale, Lucian Sova le-a spus ca face demersuri concrete pentru imbunatatirea legislatiei din domeniul feroviar. In acest context, ministrul Transporturilor a precizat ca sprijina promovarea Statutului personalului feroviar, in conformitate cu prevederile legale din domeniul dreptului muncii si a legislatiei in domeniul pensiilor si protectiei sociale, intr-o forma care sa nu produca dezechilibre sociale".Ramane sa vedem daca in urma protestului mecanicilor de locomotiva de luni, 23 aprilie, Ministerul Transporturilor va reactiona diferit si va propune noi solutii.