Salariatii CFR vor salarii cu 50% mai mari si ameninta cu proteste

Comitetul Director al Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) s-a reunit, joi, la sediul Confederatiei Sindicale Nationale Meridian (CSN Meridian) pentru a stabili directiile de actiune in primul semestru al anului.In urma dezbaterilor, membrii Comitetului Director au hotarat ca in data de 14 februarie 2019 sa se organizeze intalnirea Consiliului National de Conducere al FSTFR care va fi prezidata de Ion Popescu, presedintele CSN Meridian, iar, in data de 4 aprilie 2019, in contextul programului de activitati pentru marcarea Zilei Feroviarului, se va organiza un miting de protest.Sindicatele vor cere adoptarea de urgenta a Statutului Personalului Feroviar, precum si rezultate concrete privind alocarea fondurilor europene pentru modernizarea parcului de trenuri ale CFR Calatori, dar si pentru a aduce infrastructura feroviara din Romania la standardele UE.Sindicalistii amintesc ca Guvernul Romaniei are obligatia de a capitaliza CFR Calatori in 2019 pentru modernizarea a cel putin 600 de vagoane si circa 200 de locomotive.Ei solicita si acordarea compensatiilor reale operatorilor de transport feroviar de calatori, astfel incat CFR Calatori sa nu mai inregistreze in mod artificial pierderi, respectiv sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli CFR Calatori pe 2019 pe profit 3%, asa cum ar rezulta daca compania ar fi corect compensata pentru serviciile publice de interes general realizate.Pe lista revendicarilor se afla si "numirea unui ministru al Transporturilor competent, cresterea salariilor ceferistilor cu 50%, anularea Ordinului Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 1853 din 2018 si a OMT nr. 1856 din 2018 ce pun in pericol siguranta circulatiei feroviare, precum si accelerarea investitiilor guvernamentale in infrastructura feroviara pentru eliminarea restrictiilor de viteza care gatuiesc traficul feroviar din Romania si care ne fac de rasul lumii in Uniunea Europeana".