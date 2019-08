Sute de CFR-isti au intrerupt lucrul, nemultumiti de salarii: "Primesc doar vreo 1.800 - 1.900 de lei net, pentru o munca din ce in ce mai grea"

Ziare.

Societatea SCRL Brasov SA - aflata in insolventa de mai multi ani - are 1.570 de salariati care repara locomotive nu numai la Brasov, ci si in alte 16 orase din tara, printre care Bucursesti, Galati, Iasi, Cluj-Napoca, Pitesti, Ploiesti si Satu Mare.Din totalul reparatiilor prestate de SCRL Brasov, 97% se fac pentru CFR Calatori SA.In aceste conditii - atunci cand au auzit ca toti CFR-istii vor primi majorari salariale de 15%, in perioada imediat urmatoare - salariatii SCRL Brasov i-au cerut actionarului unic, adica CFR Calatori SA, sa le majoreze si lor lefurile cu acelasi procent.In replica, societatea CFR Calatori a transmis ca, in cadrul acestei filiale pe care o detine,Nemultumiti, salariatii au intrerupt lucrul in dimineata zilei de miercuri.Detalii despre situatie si posibiliatea de aplanare a conflictului a oferit pentruadministratorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu., a explicat pentruadministratorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu.Potrivit acestuia, vineri, pe 9 august, conducerea societatii si sindicalistii care ii reprezinta pe salariati se vor prezenta la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) pentru a media conflictul.Ramane sa vedem daca CFR va accepta, pana la urma, sa le plateasca mai mult pentru reparatii si daca salariatii isi vor continua sau nu protestul.