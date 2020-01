Trenuri de calatori anulate din cauza unei greve la CFR. Cum s-a ajuns aici si cand se va rezolva problema UPDATE

UPDATE

Cum s-a ajuns aici si de ce au protestat salariatii care repara trenurile?

Ce urmeaza?

Primele detalii despre acest protest le-am aflat nu de la CFR Calatori - cum ar fi fost normal - ci de la Grigore Mare, presedintele Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial."Anularea curselor este reala. Din cauza ca salariatii SCRL Brasov n-au lucrat, trenurile respective n-au putut iesi in cursa.Din cate am inteles, n-ar fi curse cu un impact foarte mare (din punct de vedere al numarului de calatori afectati). Dar o lista a curselor anulate nu v-o pot comunica eu", a precizat Grigore Mare pentruPana la aceasta ora, redactianu a primit niciun comunicat din partea CFR SA cu privire la trenurile anulate din aceste motive. Pe site-ul institutiei sunt comunicate o serie de devieri de traseu, cauzate de lucrari de infrastructura, dar nu anularile provocate de greva de la SCRL Brasov.Am incercat fara succes sa luam legatura cu serviciul de relatii cu presa al CFR Calatori pentru a afla mai multe.In consecinta, l-am contactat telefonic pe directorul CFR Calatori, Valentin Dorobantu, pentru mai multe detalii. Acesta a solicitat in scris intrebarile pe care vrem sa i le adresam, dar nu a revenit cu raspunsuri, pana la acest moment.Cu putin dupa ora 12.00, administatorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu, a precizat pentru Ziare.com ca protestul s-a incheiat, iar salariatii vor reincepe sa repare locomotive.Ca sa poata circula in siguranta, trenurile CFR Calatori au nevoie de reparatii si intretinere. Pentru aceste operatiuni, CFR Calatori incheie contracte cu SCRL Brasov (o companie pe care o detine si care se afla de mai multi ani in insolventa).Desi are in denumire numele Brasov, SCRL are, de fapt, filiale in 16 orase din tara, printre care Bucursesti, Galati, Iasi, Cluj-Napoca, Pitesti, Ploiesti si Satu Mare. Numarul total de angajati este de peste 1.400.Cel mai recent contract dintre CFR Calatori si SCRL Brasov a expirat la 31 decembrie 2019. Ce s-a intamplat ulterior si cum s-a ajuns la proteste spoteste a explicat pentruadministratorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu."Noi am solicitat semnarea unui nou contract cu CFR Calatori inca de la finele anului 2019. Dar CFR Calatori avea, din cate inteleg, un plan prin intermediul caruia sa preia o parte dintre salariatii SCRL Brasov.Or, oamenii nu isi doresc sa treaca la CFR Calatori, din mai multe motive. Unul dintre ele este ca, daca incepe trecerea la CFR SA, SCRL Brasov se va indrepta spre faliment. Iar societatea are datorii, inclusiv 12 milioane de lei catre personal.Daca SCRL Brasov falimenteaza, oamenii au sanse mici sa isi mai recupereze banii. Si unii au de recuperat sume mari, de ordinul a 10.000 de lei.La acest moment, doar in Bucuresti se asigura circa 30% din reparatii", a precizat Cristian Dorel Coconasu.Grigore Mare, presedintele Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, a declarat pentruca, in cursul diminetii de miercuri, factorii de decizie implicati in aceasta situatie s-au intalnit cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode."Astazi se va semna contractul si speram ca lucrurile sa revina la normal. Ideea preluarii activitatii SCRL Brasov de catre CFR Calatori este buna, din punctul meu de vedere.Doar ca preluarea nu se poate face pe bucati, cum s-a incercat initial. Ea trebuie preluata integral, iar CFR Calatori sa aiba o filiala a sa pentru reparatii", a mai spus Grigore Mare.