Angajatii Ministerului Tineretului si Sportului intra in greva generala

egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat in plata, conform Deciziei CCR nr.794/2016,

reincadrarea personalului conform Legii nr.153/2017 (diferentiat pe functii, raspundere, vechime),

plata muncii in zilele de sambata si duminica, sarbatorile legale si a orelor suplimentare, a

cordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul national,

acordarea sporurilor - aplicarea regulamentului de sporuri,

egalizarea salariilor celor din federatiilor sportive nationale, la nivelul celor din subordonatele MTS,

acordarea voucherelor de vacanta pentru salariatii federatiilor sportive nationale,

suplimentarea numarului de angajati,

deblocarea posturilor vacante

prelungirea contractului colectiv de munca.

Ziare.

com

"Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati din Sport si Tineret care s-au saturat sa fie bataia de joc a conducerii ministerului. Astazi, in urma aplicarii prevederilor Legii salarizarii 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie, esteMembrii nostri au asteptat suficient dupa promisiunile mincinoase al reprezentantilor MTS si MMJS si sunt hotarati sa inceteze munca pe o perioada nedeterminata", se arata in comunicatul semnat de presedintele sindicatului, Andy Nagy.Actiunile de protest ale SNST se vor desfasura in perioada urmatoare dupa urmatorul program:- Greva de avertisment, ziua I, incetarea activitatii intre orele 10:00-12:00 in Sport si Tineret, in intervalul mentionat, salariatii vor protesta in fata propriilor institutii, va fi oprita intreaga activitate.- Greva de avertisment, ziua a II-a, incetarea activitatii intre orele 10:00-12:00 in Sport si Tineret- Intre orele 10:00-12:00 miting de protest la MTS, vor participa 400 de persoane din Bucuresti si din tara, protestul va fi urmat de un mars spre Camera Deputatilor si Guvern. O parte dintre protestatari vor pleca spre Parlament, iar altii vor merge la Guvern, unde vor depune revendicarile, in acest interval, salariatii din teritoriu protesteaza in fata propriilor institutii- Greva generala, incetarea totala a activitatii in Sport si Tineret pana la solutionarea revendicarilor.Pe perioada grevei, angajatii vor respecta legislatia in vigoare si vor asigura serviciile esentiale aflate in sarcina institutiei, reprezentand cel putin o treime din activitatea normala.Revendicarile SNST sunt cele sustinute in comunicarea cu factorii decidenti inca de la inceputul anului: