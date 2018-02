Greva de la Salrom se extinde: Minerii de la Salina Praid s-au blocat in subteran si refuza sa lucreze

La Slanic Prahova, greva poate reizbucni in orice moment

Dupa ce 80 de muncitori de la salina Slanic Prahova au oprit lucrul pentru mai bine de 24 de ore, incepand din dimineata zilei de 20 februarie, a venit randul minerilor de la salina Praid sa protesteze. La acest moment, 55 de mineri harghiteni sunt blocati in subteran si sustin ca vor mai iesi din mina abia atunci cand conducerea Salrom le va accepta revendicarile."Am declansat greva spontana in aceasta dimineata (22 februarie - n.red.) la ora 6.00. Pe langa cei 55 de mineri blocati in mina, noi, ceilalti 80 de angajati ai salinei, protestam la suprafata.Suntem hotarati sa nu ne oprim. Oamenii vor salarii decente, inainte de toate. Pana anul trecut, existau niste grile salariale prin intermediul carora se facea diferenta dintre modul de plata a muncitorilor calificati si a celor necalificati.Conducerea Salrom refuza, insa, sa mai aplice acele grile de salarizare, asa ca muncitorii, indiferent de calificare, sunt fortati sa munceasca pe salariul minim pe economie. Deja nu se mai poate continua asa", a declarat pentru Ziare.com liderul sindical al minerilor de la salina Praid, Jozef Kelemen.Minerii nu doresc falimentarea unitatii de productie si nu fac decat sa ceara o plata corecta pentru munca grea pe care o depun."Munca in salina e foarte grea. Anul trecut am primit un utilaj, dar in rest lucram cu o dotare veche de zeci de ani, la fel cum fac si colegii de la salina Prahova. Si nu e corect ca oamenii sa nu fie platiti pe masura muncii lor", a subliniat Jozef Kelemen.Directorul salinei Praid, Zoltan Seprodi, a declarat pentru Ziare.com ca minerii sunt cei care au acceptat la negocierea contractului colectiv de munca eliminarea grilelor salariale pe care acum le vor reintroduse. De asemenea, sustine Seprodi, desi i s-a solicitat sa creasca salariile cu 20%, un miner ia pe luna acum circa 2.300 lei net, nu 1.900 lei brut. In cursul dupa-amiezii de 22 februarie, directorul adjunct al Salrom ar urma sa vina la Praid si sa incerce sa rezolve situatia, a mai spus Seprodi.Dupa 26 de ore de protest, cei 212 angajati ai salinei Slanic Prohova au suspendat greva generala, in asteptarea negocierilor salariale."Astazi la pranz vine aici directorul general al Salrom, Dumitru Matei, insotit de o delegatie a Ministerului Economiei. Vom vedea ce oferta ne fac. Daca e sub asteptari, vom relua greva. Tot astazi vrem sa vedem unde sunt acei bani multi pentru investitii pe care dumnealor sustin ca ni i-au dat", a declarat liderul sindical al minerilor de la salina Slanic Prahova, Alexandru Dragoi, pentru Ziare.com.Desi au trecut deja aproape 48 de ore de la izbucnirea grevelor din saline, Ministerul Economiei, actionar majoritar al minelor de sare, nu a oferit nicio informatie oficiala cu privire la modul in care manageriaza aceasta criza.Cristian Niculescu, consilierul de imagine al ministrului Economiei, Danut Andrusca, a declarat pentru, in urma cu circa 24 de ore, ca ministerul pregateste un comunicat de presa pe aceasta tema si ca pana la momentul remiterii documentului nu poate oferi informatii.Reamintim ca situatia dramatica are loc in conditiile in care Salrom (ale carei sucursale sunt salinele Praid si Slanic Prahova) se numara printre societatile cu capital majoritar de stat pe care Guvernul Romaniei le obliga, pentru al doilea an consecutiv, sa vireze catre bugetul national cel putin 90% din profit si carora le-a luat bani pana si din fondul de rezerva.Cu alte cuvinte, Guvernul a decis ca profitul obtinut de o companie in care salariatii lucreaza pe salariul minim pe economie cu utilaje vechi de zeci de ani sa nu mearga la investitii, ci sa fie folosit pentru acoperirea altor cheltuieli, generate inclusiv de majorarile substantiale ale salariilor parlamentarilor sau administratiei publice.