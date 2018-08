Greva generala: Mii de salariati din Tineret si Sport isi revendica drepturile

Audit al Curtii de Conturi

Fara personal in taberele scolare

Tot miercuri, ar urma sa aiba loc prima runda de negocieri pentru noul contract colectiv de munca la nivelul grupului de unitati din MTS."In ceea ce priveste greva generala in sport si tineret, aceasta se va desfasura conform programului stabilit. Maine (miercuri - n.red.) incepand cu orele 8:00 vor opri lucrul membrii de sindicat SNST din multe unitati subordonate si din unele federatii sportive nationale, urmand ca in zilele urmatoare acestora sa li se alature si ceilalti colegi.In functie de rezultatul negocierilor colective care va debuta maine, incepand cu ora 15:00, vom decide asupra actiunilor noastre de protest. Sunt grupe care au trimis tabelele cu semnaturile membrilor care au anuntat ca sustin in totalitate programul protestelor, inclusiv greva.Din informarile primite, aflam ca sunt directori care din exces de zel au intervenit pentru a bloca protestele. Analizam posibilitatea de a face plangeri penale impotriva directorilor care au facut presiuni asupra angajatilor pentru a renunta la protest", au anuntat reprezentantii Sindicatului National Sport si Tineret, facand referire la sedinta reprezentantilor grupului de lucru permanent nominalizati prin Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului nr. 541/20.07.2018."Din partea ministerului delegatia a fost condusa de secretarul general dl. Ion Cristinel Rujan si a fost compusa din secretar general adj. dna Madalina Minciunescu, consilier al ministrului Tineretului si Sportului dl.Alex Ciuca, consilier resurse umane dna Elena Iarca, director Directia Juridica dnul Dacian Stan.Din partea Sindicatului National Sport si Tineret au participat liderul dnul Sandu Pop, dl. Ionica Liviu si dl. Andy Nagy.Alaturi de reprezentantii sindicatului nostru au participat presedintele Blocului National Sindical dl. Dumitru Costin si secretarul general dl. Horatiu Raicu", precizeaza sindicalistii.O alta concluzie a intalnirii este aceea ca au fost identificate inechitati salariale, fiind solicitat un audit al Curtii de Conturi."Reprezentantii ministerului ne-au comunicat ca au facut o centralizare a salariilor in plata la nivel central si teritorial. Au constatat ca, pe langa lucrurile revendicate de noi, au identificat si inechitati salariale. Pe cale de consecinta, au solicitat Curtii de Conturi a Romaniei efectuarea unui audit privind salarizarea din aparatul central MTS si unitatile subordonate.La reprosurile facute de presedintele BNS privitoare la faptul ca in cursul saptamanii trecute s-a aprobat in Guvernul Romaniei un Memorandum cu tema "Analiza de impact asupra transferului de competente de la nivel central la nivel local in domeniul tineretului si sportului" fara ca S.N.S.T sa fi fost consultat si implicat in acest demers, am primit promisiunea ca, de acum incolo, la elaborarea proiectului de lege care va consfinti transferul de la MTS la autoritatile locale a structurilor de tineret si sport, vor implica organizatia noastra.Daca mai adaugam si raspunsul dat de dna. secretar general adj, care nu a putut preciza un termen pana la care Curtea de Conturi a Romaniei va finaliza auditul, concluzia care se desprinde este urmatoarea: FOLOSIREA CURTII DE CONTURI IN ACEST DEMERS II SCUTESTE DE RASPUNDEREA POLITICA IN A REZOLVA PROBLEMA SALARIZARII PANA LA SFARSITUL ACESTUI AN, CEL PUTIN.Faptul ca la rectificarea bugetara ce urmeaza a fi facuta peste cateva zile nu exista nici o solutie legislativa si nici resursa financiara alocata suplimentar ne indreptateste ca in numele SNST sa declansam la nivel national opentru toti membrii SNST care au de revendicat drepturi salariale", mentioneaza sindicatul.In ceea ce priveste negocierea Contractului Colectiv de Munca, miercuri, de la ora 15:00, ar urma sa aiba loc prima runda de negociere la nivelul grupului de unitati din MTS, avand in vedere ca din 9 iulie membrii de sindicat nu se mai afla sub incidenta unui astfel de contract in pofida demersurilor facute de S.N.S.T pentru rezolvarea acestei probleme.Andy Nagy, presedintele sindicatului national Sport si Tineret, a declarat ca cea mai grava problema in urma declansarii grevei generale va fi intampinata in asigurarea personalului la 30 la suta din capacitate in taberele scolare, acolo unde personalul este deja insuficient."Nu stiu cum vor asigura cei 30 la suta din personal in tabere, nici nu vreau sa ma gandesc. Mai ales ca acum in perioada asta sunt foarte multe tabere. Aici este grav, un subiect delicat, toti avem copii, e trist, dar nu avem ce face.Pentru ca oamenii sunt foarte porniti. Hai ca la sportivi poate e alta problema, acolo sunt adulti, dar aici e vorba de copii", spune Nagy.El a mai precizat ca personalul din MTS nu va intra in greva: "Personalul din MTS nu intra in greva, desi eu cu ei am inceput acest sindicat. Dar ei au alte salarii, alte pozitii si sunt si presiuni. Pentru ca au fost liste facute cu semnaturi din cluburi sau DJTS-uri si acum oamenii spun ca nu mai vin, pentru ca au fost facute presiuni de catre directorii lor".