Minerii din Salinele Slanic si Praid au suspendat greva, ca sa livreze sare pentru deszapezire: Cu toate ca ne este greu, nu vrem ca altii sa sufere din cauza noastra

"Am suspendat protestul, iar angajatii nostri s-au intors la treaba. Vorbim inclusiv despre mineri. Noi putem livra, la nevoie, circa 2.000 de tone de sare pe schimb, chiar cu utilajele vechi pe care le avem. In conditiile prezente, insa, estimam ca circa 1.000 - 1.500 tone vor fi suficiente.Am inteles ca este o situatie de criza si nu vrem ca altii sa sufere din cauza noastra. Noi ii intelegem pe oameni, cu toate ca pe noi nu ne intelege niciodata nimeni. Astazi dupa-amiaza ne intalnim, la Bucuresti, cu conducerea Salrom.Speram ca in urma discutiilor vom obtine ceea ce ne dorim si ne vom putea intoarce la treaba", a declarat liderul sindical al minerilor de la salina Slanic Prahova, Alexandru Dragoi, pentruSi parte dintre angajatii de la salina Praid si-au reluat provizoriu activitatea."La noi, doar circa 20 de oameni din 135 s-au intors la lucru. Nu am reinceput productia, iar minerii n-au coborat in mina. Livram doar sare din stoc pentru ca intelegem ca e o situatie de criza. Cu toate ca ne este greu, nu vrem ca altii sa sufere din cauza noastra.Speram ca discutiile la care vom participa in dupa-amiaza acestei zile, la ora 16:00, la Bucuresti cu domnul director al Salrom sa se dea rezultate. Noi ne-am arata buna vointa", a declarat pentruliderul sindical al minerilor de la Praid, Jozef Kelemen.Inainte ca salina Praid sa isi reia actvitatea,, singurul antiderapant eficient, in aceste conditii meteo, potrivit Agerpres.Greva minerilor din saline a inceput in urma cu o saptamana. Potrivit liderilor sindicali, oamenii sunt nemultumiti, in pricipal, din cauza faptului ca muncesc pentru salariul minim pe economie, in conditii de risc, folosind utilaje vechi de zeci de ani. Pana la acest moment, negocierile dintre liderii sindicali ai minerilor si conducrea Salrom privind eventuale majorari salariale au esuat.