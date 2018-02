Peste 500 de angajati din saline sunt in greva. Ar putea fi o problema de siguranta nationala, sustine prefectul de Harghita

Ziare.

Protestatarii sunt nemultumiti, in principal, de faptul ca sunt obligati sa munceasca din greu, adesea cu utilaje vechi de zeci de ani, pe salariul minim pe economie.Minerii de la Salina Slanic Prahova - primii care au intrat in greva, in dupa-amiaza zilei de 20 februarie - vor continua protestul pe termen nedefinit, a declarat pentruliderul sindical Alexandru Dragoi."Suntem cu totii la suprafata si continuam protestul spontan. Vom vedeam cum se va rezolva situatia. Dupa negocierile esuate de saptamana trecute (din ziua de 22 februaire - n.red), nu ne-a mai invitat nimeni la discutii. Se pare ca ii doare-n cot de noi. Dar nu avem ce face, trebuie sa ne aparam drepturile. Oamenii nu mai pot munci in aceste conditii, cu utilaje vechi si pe salariul minim", a spus Alexandru Dragoi.Faptul ca si cei 135 de angajati ai salinei Praid sunt, in continuare, in greva ar putea fi o problema de siguranta nationala, a declarat pentru Mediafax prefectul judetului Harghita, Jean-Adrian Andrei."S-a discutat ca reprezentantii Ministerului Economiei si Ministerului Muncii ca astazi sa fie primiti liderii sindicali la Bucuresti, la ora 13:00, pentru negocieri, insa au refuzat propunerea. Solicita sa stea de vorba cu presedintele Consiliului de Administratie pentru negocieri, deci Bucurestiul sa vina la ei (...) Eu le voi face o solicitare astazi pentru ca exista contracte de livrare a sarii pentru drumurile judetene si nationale si discutam aici de chestiuni de siguranta nationala si de punere in pericol a vietii cetatenilor din judetul Harghita si nu numai.Astazi se va lua o hotarare, activitatea turistica este blocata si nici nu exista din pacate cadru legal pentru deblocarea acesteia. Am inteles ca vor sa incheie un protocol cu directorul sucursalei pentru modificarea legislatiei si atunci s-ar putea sa deblocam, dar inca o data va spun, ziua de astazi este esentiala", spune prefectul de Harghita.Liderul de sindicat al minerilor de la Praid, Josef Kelemen, a fost, insa, categoric: protestul nu se suspenda."Nu vom opri protestul pana cand oamenii nu isi vor obtine drepturile. Din cate stiu, maine se va reuni intr-o sedinta extraordinara Consiliul de Administratie al Salrom pentru a stabili ce masuri urmeaza sa ia in cazul nostru. Dupa discutii, vom vedea ce avem de facut", a precizat Josef Kelemen pentruIn greva au fost, luni dimineata, si angajatii Salinei Targu Ocna. Liderul sindical Gheorghe Iaru a declarat, insa, ca i-a convins pe oameni sa suspende protestul."La noi, protestul spontan a izbucnit la ora 6:00 si s-a stins pe la 7:30. Am vorbit cu oamenii, i-am linistit. Problema noastra, ca si a colegilor din celelalte saline, tine de salarii. Circa 67% dintre angajati sunt platiti cu salariu minim. Si nu e corect sa se intample asa.Cum s-au putut majora salariile in primarii, care sunt tot de stat, iar in mina nu se poate? Pe 28 februarie voi merge la Salrom sa discut cu conducerea. Sper ca problemele se vor rezolva", a declarat Gheorghe Iaru pentruCu toate ca a trecut deja aproape o saptamana de la izbucnirea grevelor din saline, Ministerul Economiei - actionarul majoritar al minelor de sare - nu a oferit nicio informatie oficiala cu privire la modul in care mediaza aceste conflicte de munca.Am cerut si de la conducerea Salrom informatii cu privire la modul cum incearca rezolvarea crizei. Directia de comunicare a institutiei ne-a raspuns, insa, ca nu ne poate oferi pe loc astfel de informatii, ci doar daca le solicitam in scris.Salrom a postat, in schimb, pe site-ul propriu un comunicat de presa prin intermediul caruia sustine ca, la nivelul societatii, "castigul mediu salarial a inregistrat in perioada 2016 - 2017 o crestere cu 17%, cheltuielile de natura salariala crescand de la 70,5 milioane lei in 2016, la 82,9 milioane lei in 2017". In plus, Salrom sustine ca a marit salariile brute ale angajatilor, astfel incat veniturile acestora nete sa nu scada odata cu transferul contributiilor.Nu in ultimul rand, Salrom sustine ca are in plan "investitii vizand retehnologizarea si eficientizarea productiei, protectia mediului si a zacamintelor, imbunatatirea nivelului de sanatate si se curitate in munca, dezvoltarea de noi produse, concomitent cu mentinerea capacitatii de productie in perimetrele concesionate. Un alt capitol de investitii pentru care s-au aloc at sume suplimentare o reprezinta dezvoltarea turismului salin in sucursalele societatii.Avand in vedere necesitatile ridicate de investitii ale Societati, a foststabilit un program de investitii pentru perioada 2018-2020 de peste 274,5 mil. lei, program ce urmeaza a fi finantat in proportie de 99% din surseproprii", informeaza Salrom.