Sindicatele din Sanatate renunta la greva generala. Legea salarizarii va fi modificata

Acordarea unei sume compensatorii pentru totii angajatii din sistemul sanitar care au inregistrat diminuari de venituri nete fata de nivelul lunii februarie 2018.

Pastrarea actualelor limite prevazute in Regulamentul de sporuri in vigoare, cu garantarea pragului minim.

Crearea posibilitatii depasirii procentului de 30% prevazut in art. 25, alin. 1 si 2, din Legea 153/2017, pentru spitalele mono-specialitate, servicii judetene de ambulanta si Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucuresti-Ilfov, in vederea asigurarii nivelului minim al sporurilor prevazute in actualul Regulament al sporurilor si stabilirea, prin hotarare de guvern, a sumelor suplimentare necesare, dar numai in cazuri bine fundamentate.

Excluderea sporului de garda din calculul pentru stabilirea plafonului de 30%, prevazut in art. 25, alin. 1 si 2, din Legea 153/2017.

Reluarea negocierilor la Contractul Colectiv de Munca.

Reformularea modalitatii de incadrare a directorului de ingrijiri, in sensul revenirii la forma initiala a Legii 153/2017.

Echivalarea functiilor de moase si surori medicale cu functia de asistent medical.

Legea salarizarii va fi modificata

Anuntul a fost facut de liderul Sanitas, Leonard Barascu, precizand ca a fost incheiat un acord in sapte puncte cu Guvernul."Am facut calcule peste calcule, am incheiat un acord cu 7 puncte.Suntem multumiti de discutiile purtate azi", a declarat Barascu.Astfel, s-a decis:Toate aceste prevederi se vor aplica asupra drepturilor salariale care se vor acorda incepand cu luna mai 2018.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la finalul negocierilor cu sindicalistii din sanatate ca s-a decis modificarea Legii salarizarii, dar fara a fi modificata plafonarea sporurilor la 30%."In urma discutiilor de astazi s-a decis modificarea Legii salarizarii, dar nu in sensul de a modifica coeficientii de ierarhizare si nu in sensul de a modifica procentul de 30% aplicat la anvelopa salariala ca si regula generala. Se va verifica si se va urmari modul de aplicare a Legii salarizarii si regulamentul de sporuri.De asemenea, in urma discutiilor de astazi cu sindicatele am convenit ca proiectul noii legi a sanatatii sa cuprinda foarte clar si indicatori de performanta care sa faca referire inclusiv la cuantumul cheltuielilor de personal, astfel incat sa ne asiguram ca toate spitalele vor asigura pentru pacienti medicamente, materiale sanitare si tot ce au nevoie", a declarat Pintea.Totodata, ea a precizat ca s-a ajuns la concluzia ca spitalele au aplicat subiectiv atat Legea salarizarii cat si regulamentul sporurilor."S-a ajuns la concluzia ca Legea salarizarii si regulamentul sporurilor s-au aplicat subiectiv de catre spitale", a spus Sorina Pintea.Ea a dat ca exemplu doua spitale, cel din Arad si cel din Focsani, unde veniturile au scazut pentru mare parte din angajati."Pot sa va dau un exemplu, cel putin hilar din punctul nostru de vedere. Doua spitale au declarat ca au avut scaderi salariale fata de decembrie 2016. Este vorba despre Spitalul Judetean Arad, care din 1.959 de angajati 1.820 au avut scaderi, si Spitalul din Focsani, unde din 1.366 de salariati 1.307 au avut scaderi", a subliniat ministrul Sanatatii.Cu toate ca intalnirea de azi a fost solicitata de premierul Viorica Dancila, aceasta a stat doar la inceput, pentru ca, ulterior si-a continuat programul , lasandu-i pe ministrii Sanatatii, Muncii si Finatelor sa deblocheze situatia din Sanatate.