De ce a fost declarata nelegala greva de avertisment de la metrou

Potrivit legii, cel putin jumatate din membrii de sindicat trebuiau sa semneze ca sustin aceasta greva.Motivarea apartine judecatorului de la Tribunalu Bucuresti care a constatat luni nelegalitatea declararii si declansarii grevei de avertisment din data de 15 noimebrie 2018. Aceasta greva de avertisment este un demers pentru greva generala care este anuntata miercuri.Potrivit magistratului, din Legea nr. 62/2011 a dialogului social rezulta obligativitatea inaintarii notificarii de declarare a grevei insotita de dovada reprezentativitatii celor doua sindicate, dar si de tabelul continand numele membrilor de sindicat care si-au exprimat acordul scris de a participa la greva."Cele doua conditii trebuie sa fie indeplinite cumulativ, iar absenta uneia dintre acestea conduce la constatarea grevei ca fiind ilegala.Prin inscrisurile depuse in fata instantei paratul nu au facut dovada declararii grevei cu respectarea dispozitiilor legale mai sus-amintite", explica Tribunalul Bucuresti.Judecatorul mai arata ca simplele sustineri ale reprezentantilor USLM nu pot avea valoare probatorie, in conditiile in care acesta nu au fost in masura a prezenta dovada depunerii respectivelor tabele, un eventual numar de inregistrare care sa confirme predarea lor."In absenta existentei acordului a cel putin jumatate din membrii de sindicat de declarare a grevei la momentul notificarii societatii, una din cerintele legii de apreciere a grevei ca fiind legala nu este indeplinita", explica Tribunalul Bucuresti."In consecinta, instanta a constatat neindeplinirea de catre parat a uneia din cele doua conditii impuse de dispozitiile art. 183 alin. (3) din Legea nr. 62/2011, respectiv comunicarea catre angajator a acordului scris a cel putin jumatate din numarul membrilor de sindicat pentru declansarea grevei".