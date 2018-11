Greva de la metrou s-a amanat. Sindicalistii vor sa-si negocieze salariile cu viitorul ministru, care insa nu a fost acceptat de Iohannis

Ce a provocat greva din subteran

Lucian Sova i-a acuzat pe sindicalisti de santaj: Nu-i intereseaza salariile angajatilor, ci beneficiile lor

Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou a anuntat, printr-un comunicat de presa, amanarea grevei de miercuri."Ca urmare a faptului ca la data trimiterii comunicatului de presa de ieri, nu aveam confirmarea schimbarii conducerii Ministerului Transporturilor, Consiliul General USLM intrunit azi, 20.11.2018, in sedinta extraordinara, a hotarat amanarea declansarii grevei propriu-zise pana dupa instalarea noului ministru al Transporturilor si prima intrevedere cu acesta in calitate de mediator al prezentului conflict colectiv de munca, la o data ce urmeaza sa o anuntam", se arata in comunicatul citat.Pana cand se va amana greva de la metrou ramane de vazut, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis nu a acceptat sa o numeasca pe Olguta Vasilescu in functia de ministru al Transporturilor. Pentru a semna contractul colectiv de munca pentru anul 2018-2019, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM) a cerut ca salariile angajatilor sa fie majorate cu 42%. In plus, vor ca Metrorex sa mai angajeze cateva sute de oameni, astfel incat povara sarcinilor zilnice pentru fiecare salariat sa scada.Presedintele USLM, Ion Radoi, sustine ca, de fapt, sindicatul este dispus sa negocieze si, la o adica, s-ar multumi si cu majorari salariale mai mici de 42%."Noi am inceput sa negociem si ajunsesem, practic, la o intelegere cu conducerea Metrorex. Ne intalneam cumva la jumatate si negociam punct cu punct.Pana cand, la un moment dat, s-a gandit domnul ministru Sova sa bage batul prin gard. A intervenit si a spus ca nu semneaza nimic. Au urmat declaratiile pe care le-am vazut cu totii, potrivit carora nu se pot face majorarile salariale si asa mai departe. Nici nu inteleg caror interese serveste ceea ce a spus ministrul Sova", adauga Ion Radoi.In replica, directorul executiv al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a declarat pentruca sindicalistii n-au renuntat decat in mica masura la pretentiile salariale pe care le aveau initial. In aceste conditii, societatea nu are cum sa le acorde salariatilor majorarile solicitate, sustine Sodolescu."Exista un proces verbal pe care l-am incheiat la negociere: dumnealor au solicitat 41%, iar noi le-am oferit 18%, oferta pe care nu au acceptat-o. Drept urmare, conflictul de munca este, in continuare, deschis. Nu s-a ajuns la o intelegere.Metrorex nu isi permite sub nicio forma sa satisfaca solicitarile de majorare salariale cu 42% sau 41%. Am facut niste simulari, iar asta ar insemna sa crestem pretul calatoriei de la 2,5 lei, cat este acum, la 4 lei. Un tichet cu 2 calatorii n-ar mai costa 5 lei, ci 8 lei. Un abonament care acum costa 75 lei ar ajunge la pretul de 120 lei. Si nu cred ca cineva isi doreste asa ceva.Oricum, salariile nu pot creste atat de mult si din cauza ca sunt constrangerile impuse de OG 26/2013 care se aplica companiilor cu capital majoritar de stat, fie ele societati sau regii. In aceast act normativ se prevede o corelare intre productivitatea muncii si cresterea salariului mediu brut. Or, aceste prevederi nu permit majorarile pe care le solicita sindicalistii", ne-a explicat directorul Sodolescu.Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a declarat, pe 12 noiembrie, ca miza reala a protestelor tine mai putin de majorarile salariale si mai mult de intentia liderilor sindicali de la metrou de a-si pastra monopolul asupra spatiilor comerciale din statiile subterane.Aceste spatii - in suprafata de circa 5.000 de metri patrati - sunt administrate, inca din primii ani de dupa Revolutie, de societatea sindicatului de la metrou, Sindomet Servcom SRL. Societatea a ajuns sa administreze spatiile in baza unui contract de participatiune incheiat cu Metrorex, care s-a prelungit apoi, periodic, prin acte aditionale.De ce tin sindicalistii atat de mult ca aceste spatii sa ramana in administrarea lor? Motivul e simplu: pentru ca din inchirierea lor, societatea sindicatului castiga foarte multi bani.Spre exemplu, potrivit ministrului Sova, comerciantii au platit bani grei pentru a-si putea desfasura activitatea in aceste spatii. Mai exact: 495 de lei/an/metru patrat in 2015, 500 de lei/mp/an in 2016, 529 de lei/mp/an in 2017 si 409 lei/mp/am in 2018.Potrivit lui Sova, din veniturile obtinute din chirii, administratia ia doar o mica parte, restul ajungand la societatea sindicatului. Mai exact, potrivit lui Sova, veniturile din exploatarea acestor spatii comerciale au fost de 2,9 milioane lei in 2016 (din care 734 milioane lei pentru administratie), de 3 milioane de lei in 2017 (din care 796.000 de lei pentru administratie) si de 2,3 milioane lei in acest an (din care 855.000 de lei pentru administratie).In aceste conditii, inca din prima parte a lui 2018, Lucian Sova a anuntat ca aceasta situatie e paguboasa pentru Metrorex. In consecinta, urmeaza sa se organizeze licitatii pentru inchirierea spatiilor administrate de Sindomet Servcom SRL.Directorul general al Metrorex, Dumitru Sodoleanu, a declarat pentru Ziare.com ca societatea a cerut, la rectificarea bugetara din aceasta luna, peste 2 milioane de lei cu care sa despagubeasca Sindomet Servcom SRL pentru spatiile comerciale din subteran.Ion Radoi, liderul USML, a sustinut, inca de la inceput, ca se opune categoric oricaror masuri de acest fel, in conditiile in care sindicatul ar folosi banii din chirii in scopuri sociale. Mai mult chiar, la inceputul lunii august 2018, Sindomet Servcom SRL a dat in judecata Metrorex, in acest caz.Pana la acest moment, la Tribunalul Bucuresti nu s-a fixat, inca, un prim termen de judecata.La solicitarea, Radoi a apreciat ca - desi i se pare normal ca spatiile comerciale sa ramana in administrarea Sindomet Servcom SRL - protestele din aceste zile au legatura doar cu negocierea CCM si nu cu activitatea societatii sindicatului.