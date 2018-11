Metrorex are pierderi imense, prea multi angajati, salarii mari si cele mai proaste servicii, fata de alte metrouri - analiza

Ziare.

Analistul arata ca, in comparatie cu companiile similiare din Budapesta, Praga si Varsovia, in baza situatiilor financiare si rapoartelor aferente anului 2017, Metrorex inregistreaza o, cucompaniilor similare din regiune si, cu(fara subventiile de la stat ar fi o companie falimentara) precum si cea mai proasta calitate a serviciului oferit, in conditiile in caredin cauza investitiilor modeste.Eliminand subventiile primite de la stat, Metrorex inregistreaza(358 mil lei, aprox 77 mil euro), in timp ce firmele similare din regiune obtin un profit mediu de 11%: Budapesta (+16%), Praga (10%), Varsovia (5%)Metrorex inregistreaza, cu 20% peste media din capitalele analizate ca si referinta (51,41) si de 3 ori mai mult decat Budapesta (care inregistreaza 20,21 angajati/km metrou).pe angajat la Metrorex este de 1.144 euro/luna (7.555 lei brut),Media salariului net pe angajat la firmele care administreaza reteaua de metrou din capitalele de referinta este de 1.040 euro pe luna, cu +9% sub media inregistrata in Metrorex si doar cu +38% peste media nationala din tara respectiva.Salariul mediu net din orasele de referinta utilizate ca si comparatie (Budapesta, Praga si Varsovia) este 756 euro pe angajat, cu 31% peste media din Bucuresti, dardin aceste capitale.In privinta, Metrorex inregistreaza o cifra de afaceri pe angajat de 31.600 euro pe an,(87.300 de euro pe angajat pe an si de 6 ori sub media inregistrata de angajatii retelei de metrou din BudapestaViteza media inregistrata de trenurile Metrorex este de, mult sub media capitalelor din zona (31 km/ora), situatie cauzata de investitiile modeste in retea, in conditiile in care majoritatea trenurilor sunt vechi.In privinta infrastructurii, Bucuresti inregistreaza o retea de metrou cu o dimensiune de 30 metri la 1.000 locuitori, nivel aproape identic cu media capitalelor folosite ca si referinta (29,19 metri la 1.000 locuitori), dar veniturile obtinute sunt mult mai mici. Desigur, nu ajuta nici turismul, in conditiile in care numarul de vizitatori din Budapesta, Praga si Varsovia este mult peste Bucuresti.Iancu Guda a analizat cateva detalii suplimentare privind evolutia Metrorex in perioada 2013-2017 si a constatat ca situatia financiara a companiei se deterioreaza, avand in vedere ca aproximativ 40% din veniturile companiei provin din subventii de la stat, si alte venituri din exploatare.Considerand doar cifra de afaceri (veniturile realizate din vanzarea de bilete), compania inregistreaza pierderi din exploatare de 145 mil. lei in 2017, vs -140 mil. lei in 2016, sau -121 mil. lei in 2015, in conditiile in care rezultatul net final este de -358 mil lei (aprox 77 mil euro pierdere).In orice caz,, iar pierderile cumulate din ultimii 5 ani sunt de 600 mil. lei; ponderea cheltuielilor cu salariile in totalul cheltuielilor de exploatare a crescut de la 44% (in 2013) la 50% (in 2017), in conditiile in care salariul mediu brut pe angajat in 2017 a fost de 7.555 Lei (in crestere cu 12% fata de 2016, si dublu fata de media din economie).Daca se va majora cu 42%, asa cum cereau initial sindicalistii, salariul mediu din Metrorex va ajunge triplu comparativ cu media nationala, incheie analistul Iancu Guda