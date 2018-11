Sindicalistii de la metrou au pornit cerand 42% in plus la salariu, dar acum s-ar multumi cu 24% si tot degeaba

Ziare.

In caz contrar, conflictul colectiv de munca de la metrou va continua, sustin sindicalistii."Constatam cu regret ca deciziile politice afecteaza grav viata noastra de zi cu zi si mai ales viata de salariat la metrou. Avem un ministru demisionar care nu mai vrea sa munceasca pentru cetateni, un ministru care uraste metroul si care impreuna cu cei ce conduc azi metroul se joaca cu dreptul nostru de a negocia. Si astazi, 26.11.2018 in cadrul negocierilor CCM, dand dovada de inflexibilitate administratia Metrorex a venit cu acelasi procent de 18%", sustin reprezentantii USLM.Acestia afirma ca USLM a dat dovada de flexibilitate in negociere in conditiile in care fata de ultimul procent solicitat de 35% crestere salariala a propus administratiei ca aceasta sa fie aplicata in procent de cel mult 25%."USLM revine si propune in mod diferentiat, principalii beneficiari fiind salariatii cu incadrari la clasele mici de salarizare, dupa cum urmeaza: 24% pentru salariatii incadrati la clasele de salarizare 1-22, si 21% pentru salariatii incadrati la clasele de salarizare 23-42. USLM asteapta ca maine, 27.11.2018, ora 14:00, cand va avea loc urmatoarea intalnire de negociere, administratia Metrorex sa vina cu solutionarea acestei noi propuneri sindicale, altfel conflictul colectiv de munca va continua", se arata in comunicatul USLM.La debutul conflictului de munca, pe 15 noiembrie, cand au facut o greva de avertisment, sindicalistii. Ulterior si-au redus treptat pretentiile si au tot amanat declansarea unei greve generale, panala salariu.Pe 23 noiembrie, Marian Artimon, secretarul general al USLM, anunta ca sindicalistii de la metrou ar putea declansa greva generala in jurul datei de 10 decembrie, daca "nu va gasi intelegere" si nu se va semna contractul colectiv de munca."Desi am suspendat greva, am anuntat din data de 21 (noiembrie - n.red.), nimeni nu a venit cu nicio oferta, pentru ca am inteles ca au schimbat Consiliul de Administratie, care trebuie mandatat de AGA, adica de minister, si Consiliul de Administratie trebuie sa mandateze directorii pentru a merge sa negocieze contractul colectiv cu sindicatele Metrorex. Noi nu ne dorim sa ajungem in greva, dar daca nu reusim sa gasim intelegere, undeva in jurul datei de 10 decembrie cred ca vom declansa greva generala. (...)Trebuia sa ne crestem salariile undeva de la 1 noiembrie. A expirat contractul colectiv din 27 octombrie. Deja suntem in 23 noiembrie. A trecut aproape o luna. Ce sa facem? Sa asteptam ce? E un drept constitutional negocierea salariilor o data pe an, la momentul expirarii contractului colectiv de munca", a afirmat atunci Artimon, in timpul unui protest in fata Ministerului Transporturilor.Vicepresedintele sindicatului, Marian Baragau, a confirmat, la randul sau, posibilitatea declansarii grevei si a precizat ca principalele revendicari ale sindicalistilor sunt cresterea cu 35% a salariilor, imbunatatirea conditiilor de munca si prelungirea contractului privind spatiile comerciale din statiile de metrou.Circa 150 de sindicalisti de la metrou au participat vineri dimineata la un protest in fata Ministerului Transporturilor, pentru care nu au avut autorizatie.