Sindicalistii de la metrou nu inteleg de ce instanta a declarat greva ilegala si vor sa se adreseze Organizatiei Internationale a Muncii

Ziare.

com

"Ne vedem nevoiti fata de interventiile facute in mass-media de catre (inca) ministrul Sova sa facem urmatoarele precizari: 1. Pe ultima suta de metri (minute) ministrul se grabeste sa numeasca un nou consiliu de administratie la Metrorex. 2. Sa faca diverse angajari la nivel administrativ Metrorex. 3. Sa transmita in mod mincinos ca nu a avut discutii cu liderul Ion Radoi (...) ", a transmis, miercuri seara, Biroul Permanent la USLM.Ministrul "facea invitatii pe inserate liderilor de sindicat pentru a le rezolva problemele nocturn", mai sustin reprezentantii USLM."Se zice ca cine s-a dus si-a rezolvat problemele. Vom reveni cu multe amanunte privind intalnirile avute, dar consideram ca acestea nu fac obiectul prioritar in acest moment", au adaugat acestia.Reprezentantii USLM au continuat cu alte critici." (...) Nu intelegem cine si cum a actionat instanta in mod ilegal pentru a 'dispune incetarea grevei din data de 21.11.2018 ca fiind ilegala ... pronuntata in sedinta publica de astazi 20.11.2018'. Aducem la cunostinta publicului calator ca daca exista rea vointa din partea Sindicatului Metrorex, instanta prin actiunea total neprofesionista a completului de judecata (poate chiar ilegala) capitala ar fi fost blocata. Intrebam cum este posibil sa publici o hotarare de incetare a grevei in data de 21.11.2018, ora 16.00, la 12 ore dupa ora anuntata de incepere a grevei si sa o judeci pe 20.11.2018?", se arata in comunicat.Sindicalistii de la Metrou mai sustin ca salariatii metroului nu se vor opri aici, cu atat mai mult cu cat au fost contactati de mai multe sindicate din tara si din Bucuresti si au primit adrese de sustinere pe care le-au primit si intitutii ale statului, atat la nivel intern, cat si international, asa cum a fost cazul Sindicatului Transportatorilor Bucuresti, Confederatia Operatorilor de Transport (COTAR) si nu in ultimul rand Federatia Europeana a Transportatorilor (ETF) si Federatia Mondiala a Transportatorilor (ITF)."In aceste conditii,", au mai anuntat sindicalistii de la Metrou.