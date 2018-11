Tribunalul Bucuresti dispune incetarea grevei de la metrou. Sindicalistii anuntasera doar o amanare

Ziare.

com

Metrorex a depus, luni, la Tribunalul Bucuresti o cerere de "constatare a nelegalitatii grevei" care trebuia sa aiba loc miercuri, insa a fost intre timp amanata chiar de sindicalisti."Admite cererea. Dispune incetarea grevei. Cu apel in 10 zile", este minuta instantei.Directorul executiv al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a confirmat de dimineata pentruca societatea a cerut instantei sa constate nelegalitatea grevei anuntate de USLM pentru maine.Acest demers al Metrorex vine dupa ce Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in 15 noiembrie."Potrivit instantei, Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) nu a respectat legea dialogului social. Instanta "constata nelegalitatea declararii si declansarii grevei de avertisment in data de 15.11.2018, intre orele 4.00-6.00, la nivel de Metrorex SA"", se arata in comunicatul publicat luni de Metrorex.Intre timp, insa, greva generala anuntata pentru miercuri la metrou s-a amanat , in asa fel incat sindicalistii sa-si negocieze salariile cu viitorul ministru, care insa nu a fost acceptat de Iohannis.I.S.