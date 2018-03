200 de mineri din Gorj sunt in greva spotana. Au salarii mai mici ca alti colegi, desi lucreaza ca-n Evul Mediu

Ziare.

com

Unul dintre liderii sindicali ai minerilor, Nicu Bunoaica, sustine ca oamenii vor relua activitatea doar dupa ce conducerea Complexului Energetic Oltenia, administratorul minei, le va rezolva problemele. Intre timp, numarul protestatarilor ar putea creste, in orele care vin.Nicu Bunoaica sustine ca minerii din alte cariere administrate de Complexul Energetic Oltenia primesc salarii mai mari si, in consecinta, principiul "la munca egala, plata egala" este incalcat. De castigat la Cariera Lupoaia ar avea doar cine e implicat politic si cine da din coate, mai spune liderul sindical."In mina Lupoaia lucreaza 700 de salariati. Dintre ei, cei 200 care trebuiau sa intre dimineata, la 7:00, in primul schimb, au refuzat sa inceapa lucrul. Nemultumirile oamenilor tin, in principal, de salarii. Desi munca e grea si cu riscuri, salariile pentru minerii de rand raman mici. Se anuntau mariri, iar oamenii au primit cate o suta de lei sau chiar deloc.Acum, salariile nu sar de 2.100 - 2.200 lei pe luna pentru minerii de rand. E rau si ca suntem prost platiti si ca e un fel de discriminare la mijloc. Salariile nu sunt aceleasi in toate minele. Sunt unele unde salariile sunt mai mari decat la noi. Treaba este ca la noi totul se face doar politic, cu noi n-a tinut nimeni, asa ca am ramas in urma", a declarat pentruNicu Bunoaica.Liderul sindical sustine ca managementul Complexului Energetic Oltenia a amenintat, de curand, ca va incepe sa inchida mine daca muncitorii mai cer majorari salariale. Iar in conditiile in care saptamana viitoare ar urma sa fie semnat contractul colectiv de munca, minerii care au hotarat ca vor salarii mai mari au declansat greva spontana."Am mai cerut conducerii societatii majorarea salariilor, in repetate randuri. Stiti ce ne-au zis? CaDe ce sa inchizi minele, in conditiile in care e nevoie de carbune pentru sistemul energetic national.... Si asaNici macar transport pana la cariera nu avem. Se exploateaza in regim intensiv, de nici nu mai stiu incotro sa o apucam cu excavatoarele, prin subteran. Nu se respecta modul de lucru. Si, cu toate astea, salariile nu cresc. Si ne mai si ameninta", a adaugat Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013.Am incercat, in repetate randuri, sa luam legatura telefonic cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, pentru a afla cum va manageria aceasta situatie de criza. In cele din urma, purtatorul de cuvant al societatii, Elena Zamfir, a precizat ca in curand se va emite un comunicat de presa pe aceasta tema, fara a oferi alte informatii.Ce se va intampla in orele urmatoare la Cariera de carbune Lupoaia ramane sa aflam.