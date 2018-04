Compania Air France a anulat 30% dintre zboruri din cauza grevei personalului

Ziare.

com

Situatia afecteaza atat cursele interne , cat si cele internationale. Aproximativ o treime dintre zborurile Air France pe distante medii catre si de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris nu au decolat.Un sfert dintre zborurile pe distante lungi operate de transportatorul national al Frantei si una dintre cele mai mari companii aeriene din lume au fost anulate.30% dintre zborurile pe distante scurte catre si de pe aeroportul Paris Orly si din alte regiuni franceze au fost, de asemenea, anulate.Este cea mai ridicata rata de anulare a zborurilor de cand sindicatele au solicitat incetarea activitatii in semn de protest, cerand o majorare salariala de cel putin 6%.Angajatii Air France sustin ca merita sa beneficieze de conditii mai bune dupa mai multi ani de restructurari si de inghetare a salariilor, masuri luate de catre guvernul francez pentru a rentabiliza compania de transport aerian. In luna februarie, conducerea Air France a oferit o crestere salariala de un procent.Guvernul francez avertizeaza ca greva de la Air France genereaza pierderi de 25 de milioane de euro in fiecare zi, bani pe care compania aeriana ar trebui sa-i aloce pentru achizitia de avioane si crearea de locuri de munca.Sindicatele avertizeaza ca grevele vor continua in perioada urmatoare, iar saptamana viitoare vor fi organizate doua proteste de amploare - marti si miercuri.Serviciile de transport din Franta sunt afectate de la inceputul acestei saptamani si de greva declansata de cele patru mari sindicate din transportul feroviar, care va dura aproximativ trei luni. Potrivit sindicalistilor SNCF, care protesteaza impotriva reformelor in domeniul muncii implementate de administratia Emmanuel Macron , angajatii vor face greva cate doua zile pe saptamana. Potrivit evaluarilor guvernului francez, compania feroviara de stat SNCF inregistreaza pierderi in valoare de 3 miliarde de euro pe an.