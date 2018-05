Greva la Primaria Borsa, dupa ce un executor judecatoresc a inceput sa sparga cu bormasina usile, in cautarea unor acte

Greva pe perioada nedeterminata

Ziare.

com

Potrivit primarului, miza o reprezinta o serie de documente istorice, probe importante intr-un proces care dureaza de mai bine de 14 ani. Daca membrii Composesoratului Borsa sustin ca ar detine 17.000 de hectare de padure, documentele istorice, spune edilul, atesta doar o treime din suprafata (6.056 de hectare - n.red.)."Ei au obtinut, prin nu stiu ce mijloace, o sentinta judecatoreasca care le da dreptul sa verifice si sa constate daca exista documentele alea sau nu, iar intentia lor era, in momentul in care pun mana pe ele, sa le distruga, in asa fel incat noi sa nu mai putem face revizuirea sentintei. Bineinteles ca noi am solicitat Arhivelor Nationale sa le depunem la arhive si sa fie in siguranta acolo", a explicat Sorin Timis, primarul orasului Borsa, pentru Digi24.In aceasta situatie, angajatii Primariei Borsa au intrat in greva, din data de 21 mai, pe perioada nedeterminata.Potrivit unei postari pe Facebook, Primaria Borsa arata ca angajatii sunt "nemultumiti de faptul ca nu isi pot indeplini atributiile de serviciu din cauza ca, inca de vineri, mai multi membri ai Composesoratului Borsa, insotiti de jandarmi si de un executor judecatoresc, au patruns in cladire, au spart rand pe rand birourile in cautarea unor anumite documente vechi, au fotografiat si filmat diverse documente, in acestea gasindu-se, probabil, si date personale ale cetatenilor, care, prin lege, sunt confidentiale.""Sub protectia unei incuviintari judecatoresti, acestia au intrat fortat in birouri, au spart cu bormasina incuietorile, folosind generatoare de curent puse in functiune de combustibili inflamabili, pe care i-au adus in cladire in recipiente simple, punand in pericol siguranta personalului care era in incinta. Nu au scapat neperchizitionate nici biroul primarului, al secretarului orasului si chiar Biblioteca Oraseneasca. Pana cand angajatii nu vor avea convingerea ca isi pot indeplini in siguranta atributiile de serviciu, acestia vor ramane in greva", a transmis Primaria Borsa.I.S.