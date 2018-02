Greva minerilor de la Praid continua. Protestatarii nu vor sa lase turistii in salina

Ziare.

Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a declarat sambata, ca li s-a propus protestatarilor sa deblocheze activitatea de turism, urmand ca liderii de sindicat sa fie primiti luni, la Bucuresti, de reprezentati ai Ministerului Economiei si Ministerului Muncii, dar acestia nu au fost de acord."S-a luat legatura, cu sprijinul domnului secretar de stat Mircea Dusa, cu reprezentantii Ministerului Economiei si ai Ministerului Muncii iar liderii sindicali din mina Praid sunt asteptati luni, la ora 13:00, pentru negocieri, cu conditia sa se deblocheze turismul din Praid, pentru ca turistii care au platit abonamente pentru a vizita salina nu au nicio vina din acest punct de vedere.Am luat legatura cu liderul de sindicat Kelemen Jozsef, care a refuzat orice fel de propunere si a zis ca ei nu asteapta decat sa vina presedintele Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii Nationale a Sarii sa discute cu ei, iar luni, cand toti grevistii vor fi prezenti, se va lua o decizie in acest sens", a declarat prefectul Harghitei.La randul sau, Kelemen Jozsef a sustinut ca aproximativ 60 de protestatari se afla la intrarea in mina, activitatea turistica este blocata si propunerea autoritatilor a fost refuzata."Ni s-a propus sa mergem la minister luni, la ora 13, dar noi vrem sa trimita domnul ministru, ca are toata puterea, oameni de decizie la noi. Eu degeaba ma duc cu trei oameni, ca acolo ma invart cum vor ei. Aceasta nu este o greva organizata de sindicat, este oprirea spontana a lucrului, fiecare om a luat aceasta hotarare, nu ma pot duce cu 130 de oameni la minister. Nu suntem de acord cu deblocarea activitatii de turism, le-am dat turistilor banii inapoi", a spus liderul de sindicat, adaugand ca 80% dintre salariati am ajuns la minimul pe economie.Revendicarile protestatarilor vizeaza reintroducerea coeficientilor de ierarhizare intre calificari, astfel incat sa nu mai existe inechitati salariale intre anumiti angajati, cresterea salariilor de baza cu 20 la suta si schimbarea conducerii salinei.Greva de la Salina Praid a inceput joi, cand 55 de mineri au ramas in subteran . In prezent, oamenii protesteaza la intrarea in mina. Activitatea este blocata, comenzile de sare catre clienti nu sunt onorate, iar turistii nu mai pot cobori in subteran.