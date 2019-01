Greva si proteste in trei cariere ale Complexului Energetic Oltenia: Angajatii au venit cu un jug

Ziare.

com

Zeci de salariati de la Cariera Rosiuta, care au intrat in schimbul trei, s-au alaturat, sambata seara, grevei declansate vineri la Cariera Jilt Nord si Cariera Jilt Sud.Angajatii au refuzat sa inceapa lucrul, solicitand, printre altele, majorarea salariilor, vouchere de vacanta si reducerea varstei de pensionare."Solicitarile noastre sunt aceleasi de foarte mult timp. E clar ca exista o stare de nemultumire enorma peste tot, e clar ca oamenii au dreptate in totalitate, in ceea ce priveste ce veniturile, ca sunt foarte mici, facilitatile, conditiile de munca, lipsa de materiale, oamenii au perfecta dreptate cand expun aceste nemultumiri.Sindicatul Mine Energie Oltenia a spus-o intotdeauna si o spune, exista bani, oamenii trebuie sa primeasca aceste lucruri, oamenii sunt informati si vad care sunt preturile pe piata de energie si nu numai acum, pe perioada iernii. De doi ani de zile vedem ce se intampla in sistemul energetic romanesc", a declarat Gabriel Caldaruse, presedintele Sindicatului Mine-Energie Oltenia.Un miner de la Cariera Rosiuta a mers la serviciu purtand un jug, sambata, in semn de nemultumire fata de conditiile de munca. Protestele au inceput vineri dupa ce administratia ar fi propus un buget de venituri si cheltuieli fara majorari salariale si fara vouchere de vacanta pentru cei aproximativ 13.000 de angajati. Reprezentantii CEO au anuntat ca vor purta luni discutii cu sindicatele."Ca urmare a intreruperii voluntare a lucrului in unele cariere din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia, cu consecinte iremediabile asupra activitatii companiei, a fost stabilita, de catre conducerea Ministerului Energiei, o intalnire intre conducerea societatii si partenerii sociali, la sediul Ministerului Energiei, in data de 14 ianuarie, la ora 15.00, pentru identificarea solutiilor corespunzatoare.Avand in vedere posibilitatea producerii unor consecinte deosebit de grave asupra functionarii Sistemului Energetic National, precum si pentru desfasurarea cu rezultate optime a intalnirii stabilite, este necesara reluarea imediata a activitatii de productie. Conducerea societatii isi manifesta totala disponibilitate pentru continuarea dialogului cu partenerii sociali in vederea solutionarii problemelor aparute", se precizeaza intr-un comunicat de presa al CEO.