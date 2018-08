Greva spontana la Administratia Strazilor, institutie din subordinea Primariei Capitalei. Lider sindical: Nu se poate ajunge la Firea

Ziare.

Sindicalistii din Administratia Strazilor se plang ca in acest fel ei raman practic fara obiectul muncii."Am intrat in greva spontana, am oprit lucrul timp de doua ore. Suntem revoltati din cauza punctului 73 de pe ordinea de zi a sedintei CGMB, cel care prevedere inchirierea echipamentelor noastre de catre companiile municipale.Am discutat cu domnul director Bogdan Tirlea, care practic ne-a spus ca el este seful si el poate hotari ca aceste echipamente sa fie inchiriate. Cu alte cuvinte, ne da afara. Oricum, cred ca pana la sfarsitul anului ne mai tine", a declarat vicepresedintele Federatiei sindicatelor din Administratiei Publica Locala si presedinte al sindicatului din Administratia Strazilor, Dan Georgescu.El a explicat ca este foarte probabil ca pana la finalul anului sa fie obligati sa isi dea demisia toti angajatii din Administratia Strazilor, iar apoi sa se angajeze la compania municipala care va prelua serviciul public pe care il desfasoara acum Administratia Strazilor.Chiar si asa, spune el, nu doar ca vor sta trei luni in perioada de proba, deci postul nu este asigurat, dar isi vor pierde si toate drepturile pe care angajatii le au acum."Aceste companii municipale trebuie sa apara, in septembrie, cu echipamente si utilaje pentru a incheia contracte. Trebuie sa demonstreze ca au echipamente, altfel nu pot obtine contracte", a spus Dan Georgescu.Sindicalistul a precizat ca a incercat de mai multe ori sa discute cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, insa "nu se poate ajunge la ea", in timp ce viceprimarul Aurelian Badulescu le-a oferit sindicalistilor doar raspunsuri evazive pe aceasta tema."Am discutat si cu city managerul Capitalei (Sorin Chirita - n.red.), care ne-a chemat la discutii. Din discutia cu el a reiesit ca ce vor ei sa faca vor duce la finalizare", a adaugat Dan Georgescu.El a spus ca au facut cerere pentru a participa la sedinta CGMB de joi, cand se va dezbate proiectul de hotarare referitor la inchirierea utilajelor care apartin Administratiei Strazilor, si pentru a lua cuvantul in sedinta pe acest proiect.Georgescu a subliniat ca sindicalistii nu vor renunta la proteste si vor apela inclusiv la greva generala, daca va fi cazul.Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti se afla un proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a unor bunuri apartinand Administratiei Strazilor. Documentul prevede ca echipamentele si utilajele folosite de angajati vor puttea fi inchiriate, la nevoie, de catre alte institutii din subordinea municipalitatii."Institutia detine in patrimoniu o gama larga de autovehicule, utilaje si dispozitive necesare desfasurarii activitatilor specifice administrarii si intretinerii patrimoniului public si privat al municipiului Bucuresti, conform atributiilor detinute, si pe care intentioneaza sa le si inchirieze, la necesitate, catre entitatile subordonate Municipiului Bucuresti sau la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar. (...) Acestea se vor inchiria fara deservent si fara carburant", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.Pe lista echipamentelor pe care Administratia Strazilor vrea sa le inchirize se afla generatoare de curent, aparate de curatat, masini, freze, sisteme de topit zapada, autoutilitare, autospeciale.