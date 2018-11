Greve la Amazon in Spania, Germania si M.Britanie de Black Friday: Nu suntem roboti!

Ziare.

Angajatii - dintre care multi urmaresc hashtagul(Amazon, noi nu suntem roboti) - au mai facut o greva de anvergura in iulie, in timpul unei operatiuni promotionale a Amazon, intitulata "Prime day", relateaza AFP.sunt prevazute in Spania sambata, dar si la 7, 9, 15 si 30 decembrie si la 3 si 4 ianuarie.Amazon si-a aparat - pe toata linia - politica sociala, afirmand ca a infiintat inpeste 25.000 de locuri de munca bine platite si prezentandu-se in Germania ca "un angajator pe cat de fiabil, pe atat de bun".In, Sindicatul Comisiones Obreras (CCOO, Comisii Muncitoresti) a anuntat ca cel mai mare centru logistic al Amazon in Spania, care are aproximativ 1.500 de angajati, la San Fernando de Henares (aproximativ 15 kilometri est de Madrid), era, iar camioanele nu mai intrau si nu mai ieseau.Insa multinationala afirma, intr-un comunicat, ca "majoritatea angajatilor din tura de dimineata lucreaza si proceseaza comenzile".In, principalul sindicat in domeniul serviciilor, Verdi, a anuntat ca se facea greva, la mijlocul zilei, in doua locuri, la Bad Hersfeld, in Hesse, in centrul tarii, si la Rheinberg, in Renania de Nord-Westfalia (vest).Angajatii cer o conventie colectiva., a declarat Silke Zimmer, reprezentantul Verdi in Renania de Nord-Westfalia."Cum marea majoritate a angajatilor continua sa munceasca asa cum s-a prevazut, comenzile clientilor nu sunt afectate de greva", i-a replicat Amazon in Germania. "Mai multi dintre angajatii nostri sunt la noi de multi ani, ceea ce dovedeste ca suntem un angajator pe cat de fiabil pe atat de bun", au adaugat reprezentantii companiei.Sindicatul britanic GMB preconiza manifestatii cu sute de angajati Amazon la cinci depozite in Marea Britanie. Sindicatul vrea sa denunte conditii de munca "inumane", citand angajati care nu au timp sa se duca a toaleta sau o femeie insarcinata obligata sa munceasca in picioare.Amazon sustine, din contra, ca actualele conditii de munca sunt bune si ca aceste centre inregistreaza 40% accidente mai putin decat media altor companii de transport si stocare din tara.In Spania, Comisiile Muncitoresti acuza grupul ca isi impune conditiile de munca angajatilor si reclama negocieri.Potrivit lui Ana Berceruelo, membra CCOO, muncitorii care se imbolnavesc este necesar sa astepte trei zile inainte sa-si primeasca tot salariul, iar pauzele sunt de-acum in sarcina angajatului, ceea ce-l obliga sa munceasca opt ore si jumatate in loc de opt ore.Amazon in Spania a declarat ca mizeaza pe o imbunatatire continua a retelei sale, "care trece printr-un dialog deschis si direct" cu angajatii sai, carora da asigurari ca le ofera "un salariu atractiv, o intreaga serie de avantaje si programe de formare inovatoare".La fel ca in Regatul Unit, gigantul american ii invita pe oricine sa vada conditiile de munca vizitand centre de logistica.