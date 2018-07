Mii de angajati ai Ministerului Tineretului si Sportului sunt in greva japoneza (Video)

Ziare.

com

Angajatii spun ca saptamana viitoare vor organiza pichetari si strangeri de semnaturi pentru greva generala."Personalul din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, din toata tara, se va afla in greva japoneza in data de 19.07.2018, urmand ca, de saptamana viitoare, sa aiba loc actiuni de pichetari si strangerea de semnaturi pentru greva generala.In repetate randuri, Sindicatul National Sport si Tineret a adus la cunostinta conducerii ministerului ca problemele de natura salariala sunt grave si ca trebuie gasite solutii in vederea inlaturarii discriminarilor, nemaifiind acceptate amanari si tergiversari", au precizat, printr-un comunicat de presa, reprezentantii Sindicatului National Sport si Tineret.Potrivit acestora, aproximativ 4.000 de angajati se afla in greva japoneza.Acestia mai precizeaza ca norme din Legea 153/2017 in ceea ce priveste salarizarea personalului din Sport si Tineret au determinat mentinerea celui mai scazut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din Romania."Astfel, reincadrarea personalului si comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1.300 lei net (1.100 lei net in cazul salariatilor din federatiile sportive nationale) nediferentiat pe functii, grade, trepte, gradatii, a dus la aparitia unor inechitati intre aceleasi categorii de personal.Indiferenta si lipsa de respect fata de proprii angajati, dar si modul incorect si ilegal de relationare cu organizatia sindicala au alimentat nemultumirile existente si ne obliga sa recurgem la toate formele de protest si anuntam demararea programului de proteste cu greva japoneza in toate institutiile din Sport si Tineret, pentru data de 19.07.2018.Angajatii vor purta banderole albe pe brat in semn de protest fata de situatia salarizarii din domeniile de activitate si nesolutionarea revendicarilor", mai spune sursa citata.Intre nemultumirile angajatilor se numara urmatoarele:- 70% dintre salarii sunt egalizate la un cuantum de 1.300 de lei net;- angajatii nu sunt incadrati diferentiat in functie de studii, functii, raspundere, vechime sau complexitatea muncii lor;- nu se acorda sporul de vechime;- nu este platita munca in zilelele de sambata si duminica, sarbatorile legale si nici orele suplimentare;- nu se mai acorda sporul de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul national;- incepand cu 1 ianuarie 2018 antrenorilor cu sportivi la lotul national le-au scazut veniturile;- functiile specifice nu sunt incadrate corespunzator (medic, asistent, kinetoterapeut, psiholog, maseur, sofer, receptioner, cameriste, profesor - antrenor).