Minerii blocati de sase zile in subteran ameninta cu greva foamei: Azi au fost vizitati de familii si prieteni

Ziare.

com

Cei peste o suta de mineri de la Paroseni si Uricani, care protesteaza de sase zile in subteran, au iesit, sambata, la suprafata pentru a petrece cateva minute alaturi de familiile lor."Au venit familiile la poarta, rude, prieteni, colegi, copii. I-am scos afara pe toti ca sa isi vada familiile. De aproape o saptamana nu s-au vazut, azi e a sasea zi. Nu au mai fost acasa. Rudele ii sustin, tocmai de aceea au venit, familiile sufera. Acum, ei s-au intors in subteran. Sunt aproximativ 110-115 mineri, la Paroseni si Uricani. Au amanat greva foamei, cei care au anuntat ca intra de maine (duminica-n.r.) au amanat-o pentru luni", a declarat Domokos Laszlo, presedintele Sindicatului "Huila".11 dintre minerii care protesteaza in subteran la Paroseni si Uricani au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost dusi la spital.Potrivit sindicalistilor,Vineri seara, o noua runda de negocieri la care au participat doi secretari de stat s-a terminat fara nicio concluzie, astfel ca minerii sunt decisi sa continue protestul.