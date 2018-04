Sindicatele declanseaza greva generala in Sanatate

Proteste in spitalele din toata tara, Guvernul nu are bani de mai mult

Astfel, saptamana viitoare, pe 26 aprilie, va avea loc un miting in Capitala cu peste 10.000 de oameni, pe 7 mai va avea loc o greva de avertisment, iar pe 11 mai e declansata greva generala.Liderii federatiei sindicale Sanitas au anuntat revendicarile principale: "Cerem modificarea Legii Salarizarii - contractul colectiv de munca, pragul de 30% la sporuri si crestere salariala unitara, pentru toti colegii".Haosul din salarizare a dus la proteste in numeroase spitale din toata tara, pe masura ce oamenii isi primeau fluturasii pe luna martie si vedeau ca majorarile promise sunt de fapt scaderi de sute de lei. Pierderile sunt si de peste 1.700 de lei pentru unele categorii din anumite spitale.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a recunoscut ca 10% din personalul sanitar pierde bani, insa a aruncat problema in curtea managerilor de spitale, cerandu-le sa se "gospodareasca" pentru a corecta scaderile provocate de noua legislatie.Exista diferente foarte mari intre spitale, si in functie de specialitate, si de ordonatorul de credite, astfel ca s-a ajuns la situatii in care in unele unitati s-au dat sporuri mai mari, in altele mai mici si in altele deloc.Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Muncii, Sanatatii si Finantelor sa cheme managerii de spitale la discutii si sa gaseasca solutii: " Sa inchidem acest subiect! ".