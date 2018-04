Situatie critica in Sanatate: Protestele continua, medicii spun ca nu vor mai asigura garzile, spitalele sunt amenintate cu instanta

Rezolvarea nu se vede la orizont

Sindicatele vor sa dea in judecata spitalele care nu au dat sporuri

Nicio reactie de la Ministerul Sanatatii. Dragnea: Nu ne permitem salarii mai mari

Vineri dimineata, aproximativ 300 de angajati de laau protestat din nou. Unul dintre liderii sindicatului din Spitalul Craiova, Eleodor Carstoiu, a declarat ca nu au primit niciun semn nici de la Guvern, nici de la conducerea spitalului ca s-ar fi gasit vreo solutie, asa ca multi dintre medicii craioveni vor alege sa renunte la contractele de garzi.In astfel de situatii, spitalul nu va putea acoperi garzile cu personal medical calificat."Vor fi si situatii de criza, cel putin la nivelul medicilor care, pentru garzi, au un contract suplimentar pe care il pot denunta ramanand cu contractul de baza. Vor fi demisii din contractele de garzi ale oamenilor care nu vor mai vrea sa faca garzi. Ceilalti e posibil sa opreasca lucrul. Si denuntarea contractului de garda este o forma de greva, pe timpul suplimentar. E ceva atipic", a declarat Eleodor Carstoiu.Amintim ca in urma cu doua saptamani a fost lansata si o petitie in care medicii avertizau Guvernul ca vor denunta in masa contractele de garzi Si laa fost protest vineri fata de inechitatile din salarizare. "Nu vrem salarii speciale, vrem salarii normale!", au strigat zeci de oameni in curtea institutiei.Managerul Grigore Tinica le da dreptate protestatarilor si spera ca, in curand, problema sa fie rezolvata la nivel national."S-a negociat cu toata lumea, dar am fost nevoiti sa ne incadram in acel procent de 27 la suta in ce priveste sporurile, conform prevederilor legale. Din aproape 400 de angajati medicali, avem 196 care au sporuri de peste 50%. Astfel, procentul acela de 27% impus este foarte mic. La etapa asta se fac niste recalculari, care vor fi trimise la Ministerul Sanatatii. Am facut deja un memoriu si speram sa fie luat in considerare", a declarat, pentru Mediafax, prof.dr. Grigore Tinica.Potrivit managerului, nu se stie cand se va putea rezolva problema angajatilor care sunt nemultumiti, deoarece trebuie gasita o solutie la nivel central.Intre timp, in jur de, cerandu-si drepturile, dar si respect dupa ce Olguta Vasilescu a spus ca acestia ar trebui platiti ca profesorii de biologie, de fapt."Ce ministru isi permite sa jigneasca absolventi ai facultatilor de biologie, minimizand importanta profesiei de biolog si considerand-o inferioara celei de medic in privinta complexitatii si pregatirii, avand in vedere ca, la momentul actual, ei lucreaza in universitati de top din lume si la NASA, in domenii de cercetare de varf, cum ar fi oncogenomica, medicina regenerativa, exobiologie sau bioinformatica? Va informam, de asemenea, ca in lume, 24 de premii Nobel in Medicina au fost castigate de catre biologi", se arata intr-o scrisoare deschisa adresata Olgutei Vasilescu, semnata de 890 de biologi, chimisti si biochimisti.Acestia spun ca nu-si pot explica "incercarile halucinante, neadevarate si ofensatoare" ale Olgutei Vasilescu de a-i denigra decat prin prisma faptului ca aceasta nu stie si nu intelege ce se intampla in laboratoarele clinice si nici nu vrea sa isi asume responsabilitatea pentru discrepantele uriase de salarizare create de noua lege.Pe de alta parte, sindicatele au anuntat ca vor sa dea in spitalele. Decizia a fost luata de Sanitas la nivel national, dupa ce au fost identificate cel putin 15 spitale care, in urma unor asa zise negocieri, sporul e acordat sub nivelul minim."Este absolut ilegal sa acorzi sporuri sub limita minima prevazuta in lege. Discutam cu mai multe case de avocatura, nu stiu daca va fi un proces colectiv, dar va fi unul tintit, vom actiona in judecata ordonatorii de credite care s-au incadrat sub limita minima a sporului", a declarat la Realitatea TV Razvan Gae, vicepresedinte Sanitas.Intr-un comunicat, Federatia le cere angajatilor din Sanatate sa nu se lase manipulati nici de Putere, nici de Opozitia care incearca sa capitalizeze politic criza."Va solicitam insistent sa nu-i lasati sa afecteze desfasurarea programului de proteste! Nu acceptati nici informatiile false, nici acuzele, nici dezbinarea, nici infiltrarea propagandistilor politici! Va rugam sa fiti sceptici in ceea ce priveste tot esichierul politic: Puterea doreste sa ne impiedice sa iesim in strada, Opozitia ar dori sa confiste actiunile noastre si sa le foloseasca in propria lupta cu cei aflati la guvernare!Nu-i lasati sa va invrajbeasca si sa arunce cu noroi in tot ce inseamna angajatii din sanatate si asistenta sociala! Nu uitati ca doar impreuna suntem puternici! Principala sursa a inechitatilor in sanatate si asistenta sociala este Legea salarizarii, iar vinovati sunt cei care au construit-o si votat-o, cu toate limitarile si omisiunile ei!", se arata in comunicatul Sanitas Sindicalistii au anuntat joi ca saptamana viitoare, pe 26 aprilie, va avea loc un miting in Capitala cu peste 10.000 de oameni, pe 7 mai va avea loc o greva de avertisment, iar pe 11 mai e declansata greva generala.Pana la aceasta ora Ministerul Sanatatii, dar nici altcineva din partea Guvernului, nu a avut nicio reactie.Doar liderul PSD Liviu Dragnea a aruncat joi seara vina in diverse colturi pentru haosul creat de Legea Salarizarii. El a vorbit de "cresterile spectaculoase" de salarii in ce ii priveste pe medici, dar a recunoscut ca nu se pune problema de salarii europene, pentru ca nu exista bani."Faptul ca in sanatate s-au alocat in plus 3 miliarde de lei si suntem in situatia unica in lume ca sunt proteste impotriva maririi salariilor ne face si pe noi sa ne intrebam, sa mergem pana la cauza. Nu sunt venituri mai mici decat in decembrie 2016. Daca au aparut astfel de situatii, inseamna ca e o situatie care nu e generata de Legea Salarizarii. Trebuie sa vedem care sunt cauzele, daca a gresit cineva, sa nu mai faca greseala.Dincolo de cresterea spectaculoasa a salariilor pentru medici, nu e la nivelul din Europa, pentru ca inca nu ne permitem. La celelalte categorii si acolo vor creste salariile, dar cu cate 25% din suma prevazuta pana in 2022. Doar pentru sporuri e o suma de un miliard de lei in plus, nu se poate ca plus cu plus sa dea minus, inseamna ca cineva a facut o greseala", a spus Dragnea, joi, la Antena3.