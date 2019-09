Un medic stomatolog intra in greva foamei in fata Ministerului Sanatatii. A sesizat fapte grave, dar a ajuns sa fie cercetat disciplinar

Dentistii straini care folosesc actele din Romania pentru a profesa in UE

Medicul o acuza pe presedintele Colegiului Stomatologilor, dr. Ecaterina Ionescu, de abuzuri si chiar infractiuni de fals in semnatura, sustinand ca impune reguli contrare legii pentru a-si acoperi masurile si a-si aigura continuitatea mandatului pentru o perioada cat mai indelungata."Presedinta Ionescu Ecaterina a comis infractiuni de fals sub semnatura privata comisa prin folosirea functiei pe care o ocupa.In toate aceste modificari legislative a avut ca si 'ajutor' pasivitatea si indolenta unor presedinti de Colegii teritoriale care pentru a putea beneficia de acea indemnizatie lunara, pentru inca un mandat, s-au prostituat intelectual", arata dr. Cutui in anuntul sau de greva.Mihaela Cutui Pardos a aparut prima data in atentia publicului la inceputul anului, cand semnala cazul unui medic strain care, desi nu cunostea limba romana, a primit drept de practica. Iar pentru obtinerea dreptului de practica este obligatorie existenta unui atestat de cunoastere a limbii romane.Subiectul a fost amplu prezentat intr-un reportaj realizat de TVR la Timisoara . Pornind de la un caz prezentat de Cutui, aceasta arata, impreuna cu un alt reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti din Timis, ca la ei s-au prezentat mai multi straini care nu vorbeau romaneste, dar primisera atestat de la Colegiul National. Cei doi au vorbit concret de cazul medicului Ammar Adi, cu care au putut vorbi doar in limba franceza, acesta promitandu-le ca va invata pe viitor si limba romana, chiar daca deja avea un document oficial care sustinea ca o cunoaste.Cutui arata atunci ca pentru un astfel de certificat se percepe mita in jurul sumei de 2.000 de euro si deja s-a creat o filiera prin care unii straini platesc aici pentru a obtine drept de practica, iar apoi pleaca in Occident. Si asta pentru ca medicii cu drept de practica in Romania pot lucra oriunde in Uniunea Europeana.Dupa acest moment, ea spune ca nu doar ca nimeni din institutiile sesizate - DNA, DIICOT, Ministerul Sanatatii - nu au luat masuri, dar impotriva sa a fost deschisa o actiune disciplinara.De altfel, sefa Colegiului Stomatologilor, dr. Ecaterina Ionescu, anunta chiar de atunci ca se va indrepta impotriva acuzatorilor, fara a verifica si acuzatiile, considerandu-le din start neadevarate."Refuz sa cred ca afirmatia e reala pentru ca exista o comisie care certifica competentele lingvistice si legislative si nu lucreaza fara sa aiba o componenta de 3 medici. (...) Cei care fac astfel de acuzatii trebuie sa le si dovedeasca. Sunt sigura ca nu s-a intamplat asa ceva la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, cel putin din punct de vedere institutional vom lua atitudine fata de astfel de acuzatii", ameninta Ecaterina Ionescu.Cei de la TVR au cerut la acel moment si punctul de vedere al Ministerului Sanatatii. Purtatorul de cuvant Oana Grigore declara pentru sursa citata ca "Ministerul nu cunoaste aspectele din organizatia profesionala care este colegiul medicilor dentisti, dar vom analiza o astfel de sesizare".Pana la acest moment nu a facut publice rezultatele "analizei", asa ca medicul stomatolog Mihaela Cutui Pardos intra in greva foamei pentru a le aminti de ea.