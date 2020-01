Carne de curcan din Ungaria, retrasa de pe rafturile romanesti

Ziare.

com

"Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a actionat prompt consecutiv notificarii Comisiei Europene din data de 17 ianuarie, catre mai multe state membre (Austria, Croatia, Italia, Olanda, Romania, Republica Ceha, Slovenia), privind livrarile de produse din carne de pasare, provenite din fermele de pasari din Ungaria aflate in zona de restrictie, din cauza evolutiei gripei aviare, cu tipul H5N8. Prin notificarea Comisiei Europene am fost informati ca in perioada 4-11 ianuarie 2020, prin activitatile de comert intracomunitar, trei unitati autorizate din judetul Bihor au achizitionat 17.065 de kg carne si organe de curcan, cu termenul de valabilitate cuprins intre 9 si 20 ianuarie", se arata intr-un comunicat al institutiei.Produsele achizitionate de beneficiarii din Romania erau insotite de documentele necesare desfasurarii activitatilor de comert intracomunitar.Reprezentantii DSVSA Bihor, in urma verificarilor desfasurate in cele trei unitati din judet, au constatat ca produsele nu se mai regasesc la nivelul depozitelor de destinatie, fiind distribuite in 26 de judete, respectiv Bacau, Galati, Hunedoara, Dolj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Timis, Gorj, Neamt, Arad, Harghita, Mures, Salaj, Vaslui, Bucuresti, Vrancea, Braila, Covasna, Iasi, Prahova, Dambovita, Calarasi, Arges, Giurgiu, Ilfov si Bihor.Ca urmare, s-a initiat procedura de retragere de la comercializare a produselor achizitionate din Ungaria, prin notificarea autoritatilor sanitare veterinare din judetele in care au fost distribuite produsele care fac obiectul notificarii Comisiei Europene.Reprezentantii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) judetene din cele 26 de judete au demarat verificari ale tuturor beneficiarilor produselor notificate, pentru identificarea celor 3.336 de kg de produse (aripi, pipote, pulpe superioare, pulpe inferioare, medalion), care se mai aflau in termenul de valabilitate la momentul notificarii. Restul cantitatii de carne de curcan era, la data notificarii, in afara termenului de valabilitate stabilit de producator.Actiunea de verificare si retragere a carnii de curcan de la raft s-a finalizat. Cantitatea de carne retinuta oficial si dirijata catre neutralizare a fost de 38,45 de kg.Serviciile sanitare veterinare din Romania, alaturi de celelalte institutii membre ale Centrelor Locale de Combatere a Bolilor (CLCB) judetene instituie masuri conform legislatiei nationale si europene. Aceleasi masuri se aplica in toate statele membre in care a fost diagnosticata gripa aviara.ANSVSA mentioneaza ca, intr-un raport stiintific privind gripa aviara aprobat la 22 martie 2018, EFSA a precizat faptul ca nu au existat cazuri raportate de infectii la oameni cauzate de A (H5N8) sau de virusurile nou aparute A (H5N5) si A (H5N6).Virusurile A (H5N8), A (H5N5) si A (H5N6) sunt considerate a fi in principal adaptate la speciile aviare, transmiterea acestora se poate realiza prin contactul, direct sau indirect, cu pasarile salbatice si/sau domestice purtatoare de virus, cadavre, dejectii, furaje contaminate, sau prin produsele si subprodusele provenite de la acestea.