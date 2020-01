CE anunta ca produse din fermele de pasari din Ungaria, unde este focar de gripa aviara, au ajuns in Romania

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii, din analiza informatiilor primite, a rezultat faptul ca astfel de produse au fost introduse in Romania prin trei unitati de depozitare, de pe raza judetului Bihor."Comisia Europeana a transmis o notificare Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), prin care informeaza ca din fermele comerciale de pasari din Ungaria, aflate in zona de restrictie din jurul focarului de gripa aviara produs de tipul H5N8, au fost sacrificate pasari (curcani), iar produsele obtinute au fost livrate catre mai multe state membre, printre care si Romania.In regim de urgenta, ANSVSA a dispus serviciilor sanitare veterinare de la nivel teritorial sa actioneze de urgenta pentru identificarea tuturor beneficiarilor produselor in cauza, retragerea de la comercializare si incinerarea acestora, in conformitate cu prevederile Directivei 94/2005", se mentioneaza in comunicatul citat. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat, joi, prezenta virusului gripei aviare H5N8 in probele prelevate de la gainile ouatoare ce apartin fermei societatii Karin SRL din localitatea Seini, judetul Maramures, potrivit unui comunicat al ANSVSA."S-a intervenit prompt prin activarea Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) din judetului Maramures si activarea Unitatii Operationale Centrale condusa de presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), dr. Robert Viorel Chioveanu.Din dispozitia presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, o echipa de specialisti in patologie aviara din cadrul institutiei s-a deplasat in judetul Maramures inca din data de 14.01.2020, pentru a participa la ancheta epidemiologica si a supraveghea aplicarea masurilor procedurale", se arata in comunicat.Institutia mentioneaza ca interventia rapida in focarul de boala s-a realizat cu respectarea legislatiei specifice si a Planului de Contingenta/Interventie. Pasarile au fost eutanasiate si incinerate impreuna cu ouale retinute oficial, cu resturile de furaje, cu asternutul si cu tot ce a putut constitui o sursa de infectie. Ulterior, se vor efectua dezinfectii pentru inactivarea virusului.Autoritatea reaminteste crescatorilor de pasari masurile care trebuie respectate pentru a preveni aparitia si raspandirea virusului gripei aviare: pasarile domestice trebuie tinute separat si in adaposturi acoperite, fara acces la lacuri si balti; furajele trebuie tinute in spatii inchise acoperite si in timpul depozitarii trebuie asigurat sa nu aiba acces alte specii de animale; asternutul trebuie sa fie depozitat in spatii inchise acoperite sau acoperite sa nu aiba contact cu pasarile salbatice; obligativitatea de a anunta imediat medicul veterinar din localitate in caz de imbolnavire sau mortalitate la pasari.