Mii de pasari au fost incinerate in Maramures, pentru a stavili gripa aviara

Ziare.

com

De doua zile, autoritatile maramuresene sunt in alerta, dupa ce la o hala de pasari ouatoare din Seini (judetul Maramures) a fost identificat virusul gripei aviare.Informatii suplimentare a oferit pentrupurtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Maramures, Dan Buca."Suntem de doua zile acolo, cu cei de la DSVSA. Din momentul in care am avut confirmarea prezentei bolii de la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animale din Bucuresti, s-au organizat sedintele necesare si s-au luat masuri.Cei de la Diretia Sanitara Veterinara au fost acolo. S-a restrictionat accesul in focar. S-a facut dezisectie. Iar pasarile au fost eutanasiate. Era vorba despre circa 7.500 de pasari, intr-o prima etapa. S-a adus un incinerator de la Satu Mare si au fost incinerate, iar cenusa ingropata", a precizat sursa citata.De asemenea, potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Maramures, s-a sistat comertul cu oua recoltate din acea hala. In plus, s-au facut notificari catre comercianti si s-au retras de pe piata ouale comercializate.Societatea - numita Karin SRL, din informatiile- comercializa oua in principal in magazine din Maramures.Potrivit site-ului propriu, Karin SRL are mai multi furnizori de pasari, furaje si ambalaje in Ungaria, tara in care evolueaza deja virusul gripei aviare.Contactat de, purtatorul de cuvant al Autoritatii Nationala Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Rares Habeanu a precizat ca e in curs o ancheta epidemiologica pentru a se stabili cum a ajuns virusul gripei aviare in ferma de la Seini. Dar ca institutia va da detalii suplimentare doar sub forma unui comunicat de presa, care urmeaza sa fie emis in curand.Reamintim ca, la mijlocul anilor 2000, epidemia de gripa aviara din Romania a cauzat pagube impovaratoare pentru crescatori si a necesitat eutanasierea a sute de mii de pasari.