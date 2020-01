Specialist: Gripa aviara identificata in Romania nu se transmite la om. Dar poate cauza pagube mari, daca scapa de sub control

Ziare.

com

Presedintele UNCPR, profesorul Ilie Van, sustine ca intelege de ce importurile de carne de pasare si oua din tari afectate de gripa aviara nu pot fi suspendate."Am facut acea solicitare in incercarea de a obtine o decizie politica. Am cerut, de fapt, suspendarea importurilor din Polonia - unde boala se raspandea cu o viteza foarte mare - pana cand autoritatile de acolo reuseau sa regionalizeze tara si sa tina lucrurile sub control.N-am primit acest sprijin. Inteleg ca e dificil sa se suspende importurile, in conditiile in care suntem pe o piata unica (a UE - n.red.). Asa ca in prezent se merge pe normele europene: nu se importa din zonele afectate de gripa aviara data de virusul H5N8", a explicat Ilie Van pentruAcesta a subliniat ca aceasta tulpina de gripa aviara nu se transmite la om. Este, insa, periculoasa, pentru ca afecteaza pasarile si poate crea pagube insemnate."Principalul vector de transmitere sunt pasarile salbatice (care, intrand in contact direct cu pasarile domestice, pot da mai departe boala - n.red.). Pasarile crescute in aer liber, fie in ferme, fie in gospodarii, sunt cele mai expuse la imbolnavire. Si schimbul de materiale - cum ar fi cartoanele cu oua, ouale de incubatie sau pasarile vii - poate favoriza raspandirea bolii.Si sigur ca mai sunt si alte modalitati de transmitere a bolii. Pana la urma, ea poate fi transmisa si de rotile unui camion care vine dintr-o zona de focar. Asteptam ca autoritatile sa gestioneze eficient situatia. Adica sa stinga focarul din Maramures si sa impiedice aparitie altora.La randul nostru, am vorbit cu fermierii si le-am recomandat sa isi intareasca masurile de biosecuritate, astfel incat sa scada cat mai mult riscul de raspandire a gripei aviare", a mai precizat Ilie Van.Reamintim ca la o hala de pasari din Seini (Maramures) a fost identificata gripa aviara cauzata de virusul H5N8 . Acolo a fost adus un incinerator de la Satu Mare. Mii de pasari au fost arse, iar cenusa le-a fost ingropata.Societatea respectiva a cerut retragerea de pe piata a oualor care fusesera produse in respectiva hala. Potrivit Autoritatii Santitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), inca se lucreaza la stabilirea modului in care boala a ajuns in ferma maramureseana.