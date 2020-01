Un nou focar de gripa aviara in Maramures: inca 22.000 de pasari au fost eutanasiate

Ziare.

com

Prefectura judetului anunta ca, urmand acum sa fie incinerate."In seara zilei de 17 ianuarie a fost confirmat un focar secundar de gripa aviara, cu acelasi subtip (H5N8), la o alta ferma comerciala de gaini ouatoare, situata pe aceeasi platforma unde a fost diagnosticat focarul primar (14.01.2020). Din ancheta epidemiologica, efectuata de catre D.S.V.S.A. Maramures, a rezultat ca intre cele doua ferme comerciale exista un raport de cauzalitate, acestea utilizand acelasi mijloc de transport al dejectiilor", se arata in comunicatul institutiei remis AGERPRES.In aceeasi seara, la solicitarea DSVSA Maramures, s-a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Maramures sub coordonarea prefectului judetului, in calitate de presedinte.In cadrul CLCB s-a aprobat planul de masuri pentru toate fermele aflate pe platforma avicola (8 ferme de pasare si 1 de suine), in conformitate cu legislatia specifica (Directiva Consiliului 94/2005/CE transpusa in legislatia nationala prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 54/2007).Potrivit sursei citate, masura de a restrictiona drumurile de acces catre toate cele 9 ferme, luata dupa declararea primului focar, a fost mentinuta, iar Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul de Jandarmi Judetean si serviciile sanitare veterinare oficiale din judetul Maramures au luat masurile necesare pentru respectarea acesteia.De asemenea, sunt mentinute masurile de restrictie severe privind circulatia persoanelor, animalelor si a mijloacelor de transport pentru toate fermele, precum si in zonele de protectie si supraveghere stabilite in urma declararii focarului primar.Pentru exploatatiile din afara zonelor de restrictie, continua aplicarea masurilor de supraveghere si control, astfel incat sa se poata interveni rapid, in eventualitatea depistarii unor simptome care pot fi atribuite gripei aviare."Intr-un raport stiintific privind gripa aviara aprobat la 22 martie 2018, EFSA a precizat faptul ca nu au existat cazuri raportate de infectii la oameni cauzate de A (H5N8) sau de virusurile nou aparute A (H5N5) si A (H5N6). Virusurile A (H5N8), A (H5N5) si A (H5N6) sunt considerate a fi in principal adaptate la speciile aviare, transmiterea acestora se poate realiza prin contactul, direct sau indirect, cu pasarile salbatice si/sau domestice purtatoare de virus, cadavre, dejectii, furaje contaminate, sau prin produsele si subprodusele provenite de la acestea", precizeaza ANSVSA.Autoritatea veterinara a anuntat marti seara ca a fost diagnosticat virusul gripei aviare intr-o ferma de tip comercial din judetul Maramures, cu un efectiv de 18.699 de pasari.Reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) au declarat miercuri ca ouale din ferma de gaini din judetul Maramures au fost sechestrate inca din faza de suspiciune, in vederea incinerarii, confirmand ca nu au ajuns pe piata locala la comercializare.Pe 17 ianuarie, Comisia Europeana a transmis ca in mai multe state membre, inclusiv in Romania, au ajuns produse de la ferme comerciale de curcani din Ungaria, unde a fost diagnosticat virusul gripei aviare de tip H5N8.Din analiza informatiilor primite, a rezultat faptul ca astfel de produse au fost introduse in Romania prin trei unitati de depozitare, de pe raza judetului Bihor.In prezent, gripa aviara mai evolueaza in Polonia, Slovacia, Ungaria si Irlanda de Nord.