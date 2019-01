Ministrul Sanatatii anunta ca ar putea fi mult mai multe cazuri de gripa, dar spitalele nu le raporteaza

Ziare.

Pintea vorbeste despre "un soi de inconstienta", dand exemplul unui judet in care s-au confirmat patru decese provocate de gripa, dar medicii au raportat, in statistici, un singur caz de imbolnavire. Ministrul Sanatatii a anuntat ca va lua masuri pentru cei care se fac ca raporteaza sau nu raporteaza deloc."In acest moment", a declarat Sorina Pintea, marti seara, la Digi 24, dupa confirmarea celui de-al 54-lea deces provocat de grpa.Ministrul a spus ca majoritatea persoanelor erau cunoscute cu boli cornice, dar nu toate. Unele persoane, chiar tinere, s-au tratat acasa si au ajuns la spital prea tarziu."Pot vorbi si despre. Spuneam ieri ca in cursul acestei seri voi incerca sa adunam datele de la directiile de sanatate publica si vom decide, impreuna cu specialistii din Ministerul Sanatatii, daca este cazul, conform datelor, sa declaram sau nu epidemie de gripa. Am aceste date, dar nu pot sa spun cu specialistii daca avem epidemie de gripa sau nu pentru ca, va dau un exemplu, intr-un judet in care au fost patru decese cauzate de virusul gripal s-a raportat un caz. Sau, la nivelul municipiului Bucuresti, din 49 de spitale au raportat 17 spitale. Eu, in calitate de ministru al Sanatatii, nu pot sa iau o decizie cu date trunchiate", a mai spus Pintea.Aceasta a anuntat ca va cere explicatii de la toate spitalele si din toate judetele unde statisticile nu sunt corespunzatoare."Fiti convinsi ca voi lua masuri in aceste cazuri pentru ca nu mi se pare normal ca in cazuri cum este si acesta, cand suntem in pragul unei epidemii,", a mai spus ministrul Sanatatii.Pintea a afirmat ca numarul cazurior de gripa este posibil sa fie mult mai mare deat cel raportat oficial.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis, marti seara, ca au fost confirmate sase noi decese provocate de gripa, numarul total al pacientilor care au murit din cauza virusului gripal de la inceputul anului ajungand la 54.