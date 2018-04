Un grup de tineri a plantat panselute in gropile din Tulcea

Ziare.

com

Gropile sunt inca de anul trecut, potrivit organizatorului protestului, Adi Tudor, insa numarul lor a crescut in primavara acestui an, astfel ca traficul se desfasoara foarte greu pe artera respectiva, strada Energiei.Actiunea a inceput in jurul orei 16,00, langa un panou informativ instalat de autoritati care anunta ca in zona urmeaza sa se desfasoare lucrari de extindere a sistemului de canalizare in cadrul unui proiect finantat din fonduri comunitare care nu s-a incheiat in exercitiul financiar european precedent."Milioane de lei se arunca zilnic pentru reparatiile masinilor. Am zis ca actiunea noastra poate sensibiliza autoritatile sa-si aplece ochii de la inaltimea fotoliilor dumnealor si catre noi, muritorii de rand", a declarat pentru AGERPRES Adi Tudor.Un alt participant la actiune, Adrian Selaru, a sustinut ca actiunea va continua si pe alte artere din municipiu. "Vom continua pe toate strazile, pentru ca toate arata la fel. Pe ele poti circula doar daca ai masina de teren, o bicicleta mountain bike sau daca faci echilibristica. In oras, si trotuarele sunt ocupate de masini care nu mai pot parca pe strada, iar aici se vede bine ca masinile circula jumatate pe trotuar, jumatate pe sosea, daca nu fac slalom printre gropi ", a afirmat Adi Selaru.Cei mai multi soferi care circulau pe strada Energiei atunci cand tinerii plantau flori in gropile din carosabile i-au felicitat pe organizatori pentru initiativa. "Sunteti tari! Nu ma deranjeaza florile, ci gropile. Peste tot in oras ar trebui sa plantati flori", a afirmat Nicolae Nuca, unul dintre soferi.Ironic, tinerii care au participat la actiune au sustinut ca vor continua sa sprijine autoritatile locale in demersul lor de a infrumuseta orasul si ca pentru unele gropi pregatesc stejari.Actiunea a durat aproximativ 15 minute, iar potrivit organizatorilor au fost plantate circa 30 de panselute, care au costat aproape 100 de lei.